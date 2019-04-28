Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasının kapanış maçında Atiker Konyaspor yarın saat 20.00’de Galatasaray’ı ağırlayacak. İki takım arasında daha önce oynanan 35 maçta sarı-kırmızılılar 27, yeşil-beyazlılar ise 2 galibiyet aldı. 6 maçta ise eşitlik bozulamadı. Bu maçlarda Galatasaray 71 kez fileleri havalandırırken Konyaspor ise 20 gol attı.

Konya’da oynanan 17 maçta ise ev sahibi ekip 2 kez kazanırken, konuk ekip 12 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Buradaki maçlarda Galatasaray’ın 25 golüne, Konyaspor 6 golle karşılık verebildi. Galatasaray’a karşı 2 kez kazanan Konyaspor, son galibiyetini 13 Eylül 2003’te Konya’da oynanan maçta 1-0’lık skorla almıştı. Konya ekibi, bu tarihten sonra oynanan 27 maçta rakibine üstünlük sağlayamadı.

Ligde geride kalan 29 haftada yeşil-beyazlılar 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 13 beraberlikle topladığı 37 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ise 17 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 8 beraberlikle 59 puanın sahibi oldu.