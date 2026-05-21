Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Her ne kadar biz kazanmak istiyorsak da iyi oynayan kazansın. Biz de bu konuda hayırlısı diyoruz ama (kupayı) çok da istediğimiz bir gerçek." dedi.

Palut, Trabzonspor ile yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapacakları Türkiye Kupası final maçı öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası finali için oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Palut, buraya kadar gelmişken, finale çıkan her takım gibi kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Konya'nın, camianın kupaya duyduğu isteği, özlemi kendisinin de hissettiğini dile getiren Palut, şöyle konuştu:

"Rakibimiz Trabzonspor. Lig maçından önce de söyledim. Hoca burada olduğu için değil, bu senenin bence en başarılı takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Çünkü, belki zamana ihtiyacı olan bir takımın, çok kısa sürede nasıl yarışmacı olabileceğini Trabzonspor özelinde takip ettik. Bu yönden büyük saygı duyuyorum. Ofansif olarak çok tehlikeli silahları var. Bunun bilincindeyim. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenmanla tamamladık. Tabii ki önlemlerimizi alırken nasıl oynamamız gerektiğini de oyuncularımızla çalıştık. Hiçbir maç, hele ki hiçbir final maçı sadece savunma yaparak ya da sadece hücum ederek kazanılmaz, bunun bilincindeyiz. Bir kere her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz gerektiğini ve bu finalin her dakikasını konsantrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz."

Palut, güzel bir maç olması temennisinde bulunarak, yarın sahada üst düzey birbirine karşı saygı ve centilmence davranma unsurlarının devrede olacağını aktardı.

Futbolun güzelleşmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getiren Palut, "Umuyorum ki maçın hakemleri de buna katkı sağlayacak. Ve tribünden izleyenler, televizyondan izleyenler, Türk futbol kamuoyu inşallah güzel bir final izleyecek. Fatih hocam dediği gibi, her ne kadar biz kazanmak istiyorsak da iyi oynayan kazansın. Biz de bu konuda hayırlısı diyoruz ama (kupayı) çok da istediğimiz bir gerçek." ifadelerini kullandı.

"TÜM ODAĞIMIZ BU FİNAL OLDU"

İlhan Palut, basın toplantısının soru cevap kısmında, Konyaspor'da göreve başladıktan sonra Konyaspor camiasının her şeyin düzeleceğine yönelik bir inanca sahip olmaya başladığını belirtti.

Ancak kendisinin elinde, bunu bir anda düzeltme imkanının olmadığını anlatan Palut, "Burada sizin daha fazla sahiplenmeniz, daha fazla mücadele etmeniz, daha çok inanmanız gerekiyor. Oyuncularla yaptığımız konuşma tam da buydu. Takım, kazanmaya başladıkça o var olan potansiyel öz güveni de arkasına alarak daha iyi işler yapmaya başladı. Bugün için zaten kupa finaline kaldığımız günden itibaren tüm odağımız bu final oldu." dedi.

"FUTBOL TAMAMEN KIRILMA ANLARINDAN OLUŞAN BİR OYUN"

Palut, ligde oynadıkları ve kazandıkları son Trabzonspor karşılaşması ile ilgili soru üzerine, Türkiye'de belli başlı büyük takımlardan birinin de Trabzonspor olduğunu söyledi.

Bu tür maçlarda alınan galibiyetlerin oyuncularında "Demek ki konsantre olursak, çok iyi mücadele edersek bu maçlarda da güzel sonuçlar alabiliriz" hissi oluşturduğunu vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Futbol tamamen kırılma anlarından oluşan bir oyun. Kimisi kırılma anı der, kimisi futbol şansı der, kimisi Allah yardım etti der. Ama futbol anlardan oluşan oyun. Yarın benim için şu önemli. 'Oyuncularım mücadele ettiler.' 'Kapasitelerince sonuna kadar mücadele ettiler.' Benim yarın görmek istediğim en önemli parametre bu. Sonuna kadar mücadele etsinler. Eforlarını sonuna kadar harcasınlar. Fatih Hoca'nın dediği gibi sonuca biz karışamıyoruz. Evet, bütün her şeyi göstermeye çalışıyoruz. Sadece göstermekle kalmayıp bunların antrenmanlarını da yaptırmaya çalışıyoruz ki sahada karşılaşacaklarımızla antrenmanda karşılaşalım daha önce. Ama futbol... Yarın kırılma anları da çok önemli. Bir final maçı oynayacağız. Çok mücadele etmemiz büyük bir konsantrasyonda olmamız gerekir."