İlk bölümüyle seyirciyle buluşmak için hazırlanan Kopuk dizisi, fragmanın yayınlanmasıyla izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizide Kaan Yıldırım, Ahmet Mümtaz Yaylan gibi isimler yer alıyor. Peki, Kopuk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir ve ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

Hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı bir dünyada oyunu tersine çevirmenin hala mümkün olduğunu anlatan Kopuk’ta; Ferhan (Kaan Yıldırım) rüşvetçilerin, dolandırıcıların, hak edilmeden yapılan vurgunlarla zengin olan insanların parasını çalar ve bu parayla mahallesindeki yoksul gençlere el uzatır, onları okutup ailelerine yardım eder.

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Hiç beklenmedik bir ölüm onun bütün yaşamını sarsacaktır. Bu olay onu sadece idealleriyle değil aşkıyla da sınayacak, bu sınavı vermenin yollarını arayacaktır.

Haksızlıklarla yalnızca Ferhan olarak savaşamayacağını anlayınca, Orhan kimliğine bürünür. Böylece Ferhan, mahallesinde sevdiği ancak uzak durması gerektiği Müjde’nin(Seray Kaya) babası ile mücadele ederken, avukat Orhan’ın da yolu mahalleyi ele geçirmeye çalışan ailenin varisi İpek (Biran Damla Yılmaz) ile kesişir.