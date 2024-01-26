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        Haberler Televizyon Kopuk Dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?

        Kopuk dizisi ne zaman başlıyor? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

        Kopuk dizisi ilk fragmanıyla birlikte diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizide; zengin kişileri soyarak, mahallesindeki fakir ailelere yardım eden Ferhat'ın etrafında gelişen olaylar konu alınıyor. Geniş bir oyuncu kadrosunun yer aldığı dizide yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturuyor. Peki, Kopuk dizisinin oyuncuları kimlerdir ve konusu nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:56
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        İlk bölümüyle seyirciyle buluşmak için hazırlanan Kopuk dizisi, fragmanın yayınlanmasıyla izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizide Kaan Yıldırım, Ahmet Mümtaz Yaylan gibi isimler yer alıyor. Peki, Kopuk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir ve ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

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        KOPUK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı bir dünyada oyunu tersine çevirmenin hala mümkün olduğunu anlatan Kopuk’ta; Ferhan (Kaan Yıldırım) rüşvetçilerin, dolandırıcıların, hak edilmeden yapılan vurgunlarla zengin olan insanların parasını çalar ve bu parayla mahallesindeki yoksul gençlere el uzatır, onları okutup ailelerine yardım eder.

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        Hiç beklenmedik bir ölüm onun bütün yaşamını sarsacaktır. Bu olay onu sadece idealleriyle değil aşkıyla da sınayacak, bu sınavı vermenin yollarını arayacaktır.

        Haksızlıklarla yalnızca Ferhan olarak savaşamayacağını anlayınca, Orhan kimliğine bürünür. Böylece Ferhan, mahallesinde sevdiği ancak uzak durması gerektiği Müjde’nin(Seray Kaya) babası ile mücadele ederken, avukat Orhan’ın da yolu mahalleyi ele geçirmeye çalışan ailenin varisi İpek (Biran Damla Yılmaz) ile kesişir.

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        KOPUK DİZİSİ OYUNCULARI

        Kopuk dizisinin kadrosunda; Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat ve Ahmet Mümtaz Taylan bulunuyor.

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        KOPUK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Kopuk dizisi 27 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle FOX ekranlarında olacak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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