Turizm i\u015fletmeleri bir bir kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131p misafirlerini a\u011f\u0131rlamak i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131rken, bug\u00fcnlerde herkesin akl\u0131ndaki soru \u015fu: Yaz tatili planlar\u0131m\u0131 iptal mi etmeliyim? Yoksa g\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131yla tatil mi yapmal\u0131y\u0131m? Hitay Holding firmalar\u0131ndan T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fck izinli veritaban\u0131na sahip online ara\u015ft\u0131rma \u015firketlerinden DORinsight, \u201cCovid-19 Sonras\u0131 Tatil Planlar\u0131\u201d \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ile olarak T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n nabz\u0131n\u0131 tutmak i\u00e7in bir ara\u015ft\u0131rma ger\u00e7ekle\u015ftirdi. 26 Haziran-6 Temmuz tarihleri aras\u0131nda online olarak yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmaya; T\u00fcrkiye temsili, farkl\u0131 sosyo-ekonomik segmentlere mensup 5 bin 448 ki\u015fi kat\u0131ld\u0131. END\u0130\u015eE DEVAM ED\u0130YOR \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Ara\u015ft\u0131rmaya kat\u0131lanlar\u0131n y\u00fczde 78\u2019i bu yaz tatile gitmeyi planlad\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi. Tatile gitmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmeyen y\u00fczde 22\u2019lik kesime bu karar\u0131n\u0131n nedenleri soruldu\u011funda; y\u00fczde 85\u2019i Covid-19\u2019dan endi\u015fe duydu\u011funu, y\u00fczde 34\u2019\u00fc maddi yetersizliklerden, y\u00fczde 9\u2019u ise zamans\u0131zl\u0131ktan tatile gitmeyece\u011fini belirtti. Covid-19 endi\u015fesi nedeniyle tatile gitmeyen kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 65\u2019i tatil b\u00f6lgelerinin kalabal\u0131k olaca\u011f\u0131n\u0131 ve tehlike yarataca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in tatile \u00e7\u0131kmak istemedi\u011fini, y\u00fczde 25\u2019i otellerdeki hijyene, y\u00fczde 7\u2019si de ula\u015f\u0131m ara\u00e7lar\u0131ndaki hijyene g\u00fcvenmedi\u011fini s\u00f6yledi. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Tatile gitmeyi planlayan kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 42\u2019si a\u011fustos ay\u0131nda, y\u00fczde 34\u2019\u00fc temmuzda, y\u00fczde 13\u2019\u00fc eyl\u00fclde, y\u00fczde 4\u2019\u00fc ise eyl\u00fcl sonras\u0131 tatile gitmeyi planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 5\u2019i \u015fu anda tatilde oldu\u011funu, y\u00fczde 2\u2019si de haziran sonu tatil yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. YURT DI\u015eI PLANLARI ASKIDA Tatile gitmeyi planlayan kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 97\u2019si bu yaz tatil i\u00e7in yurt i\u00e7ini tercih edece\u011fini belirtirken, Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 75\u2019i maksimum 15 g\u00fcne kadar, y\u00fczde 10\u2019u 15 G\u00fcn ile 1 ay aras\u0131, di\u011fer bir y\u00fczde 10\u2019u ise 1 haftadan az, y\u00fczde 3\u2019\u00fc bir ay, y\u00fczde 2\u2019si ise bir aydan fazla tatil yapacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 30\u2019u sonbahardan itibaren bir y\u0131l i\u00e7erisinde yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi. TEM\u0130ZL\u0130K VE H\u0130JYEN \u015eART! \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Kat\u0131l\u0131mc\u0131lara tatillerini planlarken ilk dikkat ettikleri kriter de soruldu. Ankete cevap verenlerin y\u00fczde 36\u2019s\u0131 temizlik ve hijyene, y\u00fczde 24\u2019\u00fc Covid 19 \u00f6nlemlerine, y\u00fczde 8\u2019i huzurlu ve sakin bir ortam olmas\u0131na, y\u00fczde 6\u2019s\u0131 gittiklerin yerin kalabal\u0131k olmamas\u0131na, y\u00fczde 5\u2019i ise fiyat uygunlu\u011funa dikkat ettiklerini dile getirdi. ORTALAMA TAT\u0130L B\u00dcT\u00c7ES\u0130 3450 TL Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 59\u2019u bu yaz planlad\u0131klar\u0131 tatile ki\u015fi ba\u015f\u0131 ortalama 1.000-3.000 TL, y\u00fczde 27\u2019si 3.001-5.000 TL, y\u00fczde 11\u2019i 5.001-10.000 TL, y\u00fczde 3\u2019\u00fc ise 10.001 TL ve daha fazla b\u00fct\u00e7e ay\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 95\u2019i tatil harcamalar\u0131n\u0131 \u00f6z kaynaklar\u0131ndan (nakit para, kredi kart vb.) yapaca\u011f\u0131n\u0131, y\u00fczde 5\u2019i ise kredi \u00e7ekece\u011fini belirtti. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \u00d6ZEL ARA\u00c7LA YAZLI\u011eA G\u0130D\u0130L\u0130YOR Kat\u0131l\u0131mc\u0131lara tatil i\u00e7in ula\u015f\u0131m tercihi soruldu\u011funda; y\u00fczde 68\u2019i kendi arac\u0131n\u0131, y\u00fczde 15\u2019i u\u00e7ak, y\u00fczde 12\u2019si otob\u00fcs, y\u00fczde 5\u2019i kiral\u0131k ara\u00e7 kullanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 37\u2019si otel, butik otel ve pansiyon, y\u00fczde 51\u2019i ev (kendisinin, tan\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131n evi ya da kiral\u0131k), y\u00fczde 10 kamp\u0131, y\u00fczde 2\u2019si ise di\u011fer se\u00e7ene\u011fini tercih edece\u011fini belirtti.