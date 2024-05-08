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        Haberler Ekonomi Borsa Koton BİST'te işlem görmeye başlıyor! Koton halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarı, hisse fiyatı, fon kullanımı - Borsa Haberleri

        Koton BİST'te işlem görmeye başlıyor! Koton halka arz sonuçları

        Koton Mağazacılık, talep toplama sürecinden sonra tüm yatırımcılarına, 1159 TL değerinde 38 lot dağıttığını açıkladı. 4.1 milyar TL büyüklüğünde halka arzı olan firma elde ettiği fonun büyük bir kısmını işletme sermayesi olarak kullanacağını açıkladı. Peki, Koton ne zaman borsada işlem görecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 08:25 Güncelleme: 08.05.2024 - 08:26
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        1

        Nisan ayının sonunda halka arzını açıklayan hazır giyim firması Koton, 3 Mayıs itibarıyla talep toplama sürecini tamamladı. Koton'nun halka arzına toplamda 3.473.380 kişi katıldı. 'KOTON' BİST kodu ile işlem görecek firmanın tüm halka arz detayları netleşti. İşte, Koton Mağazıcılık işlem görme tarihi ve kişi başına düşen lot miktarı..

        2

        KOTON HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

        Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlendi.

        3

        KOTON NE ZAMAN TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Koton 30 Nisan, 2 Mayıs ve 3 Mayıs'ta talep topladı.

        4

        KOTON HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITI?

        Firma eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtıyor. Şu anda kişi başına 38 lot düştü.

        5

        KOTON HALKA ARZ BİST'TE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Koton'un BİST'te ilk işlem tarihi 10 Mayıs olarak belirlendi.

        6

        KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Koton katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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