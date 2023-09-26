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        Haberler Gündem Eğitim KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM açıkladı: KPSS 2023/2 tercih tarihleri....

        KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM açıkladı: KPSS 2023/2 tercih tarihleri....

        KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına iştirak eden binlerce adayı yakından ilgilendiren haber geldi. Söz konusu sınavlarda ter döken adaylar; KPSS 2023/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercihler ne zaman başlayacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, heyecanla araştırılan tercihlere dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 15:44 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:44
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS takvimini yayınladı ve tercih tarihleri öğrencilerin erişimine açıldı. Bir yıl boyunca ciddi bir hazırlıkla sınavlarda ter döken binlerce aday, artık tercih tercihlerin başlamasını bekliyor. KPSS 2023/2 tercihleri ile ilgili olarak son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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        KPSS 2023/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte tercih tarihleri belli oldu.

        KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre; 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.

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        KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre gerçekleştirilecek. KPSS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerindenT.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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