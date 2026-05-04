KPSS başvuru takvimi 2026: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları hangi tarihte başlıyor?
2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri, sınava hazırlanan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru takvimi ve sınav tarihleriyle ilgili resmi açıklamaları yakından takip ederken, "KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar...
KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının açıklanması ise 7 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar sınav başvurularını 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar sınav başvurularını 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak
Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.