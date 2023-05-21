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KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı bu sene var mı ve sınav başvuru tarihleri ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri - Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvuruları 16 ile 29 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilirken gözler KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuru tarihlerine çevrildi. İşte 2023 KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuru tarihleri...

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  • KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı bu sene var mı? 2023 KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav başvuru tarihleri belli mi?

    KPSS Lisans başvuruları ve sınav tarihleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hedefindeki adaylar Lisans başvurularını 16-29 Mayıs arasında yapabilecek. Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarında ter dökecek olan adayların gözü "KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı bu sene var mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başcvuru tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...
  • KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı bu sene var mı? 2023 KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav başvuru tarihleri belli mi?

    KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

    Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    KPSS başvuru ücreti, kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.
  • KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı bu sene var mı? 2023 KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav başvuru tarihleri belli mi?

    2023 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

    Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

    Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
  • KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı bu sene var mı? 2023 KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav başvuru tarihleri belli mi?

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

    KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" ifadeleri ile KPSS tarihini duyurdu.
  • KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı bu sene var mı? 2023 KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav başvuru tarihleri belli mi?

    KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS SINAVI BU YIL YAPILACAK MI?

    KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları son olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik sınav 2024 yılında organize edilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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