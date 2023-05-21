KPSS Lisans başvuruları ve sınav tarihleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hedefindeki adaylar Lisans başvurularını 16-29 Mayıs arasında yapabilecek. Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarında ter dökecek olan adayların gözü "KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı bu sene var mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başcvuru tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...