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Kraliçe II. Elizabeth’in ve kraliyet ailesinin serveti ne kadar?

70 yıl tahtta kaldıktan sonra 8 Eylül’de hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in vefatı ülkeyi yasa boğdu. Kraliçeye saygı ve şükranlarını sunmak üzere yüz binlerce insan dört gün boyunca kraliçenin naaşını saatlerce süren kuyruğa rağmen ziyaret etti.

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  • Kraliçe II. Elizabeth’in serveti dudak uçuklattı!

    Kraliçeye yönelik ziyaretlerin yanı sıra İngiliz Kraliyet ailesi ve monarşi geleneğine dair bazı konuların yeniden konuşmaya başlanması da gündemde yerini alıyor.

    En çok konuşulan konulardan birisi ise Charles’ın kral olmasıyla beraber kraliyet ailesinin taşıdığı sosyoekonomik etkisi oldu.
  • Kraliçe II. Elizabeth’in serveti dudak uçuklattı!

    SOSYOEKONOMİK ENDİŞE ARTIRIYOR

    İngiltere’de enerji tüketiminin artışı, gıda bankası ve aşevi kullananların sayısının artması, pandemi ve Brexit’in ekonomi üzerindeki olumsuz etkileriyle beraber sosyoekonomik açıdan tutarsızlıklar İngiliz halkını endişelendiriyor.

    İngiltere’nin yeni başbakanı Liz Truss’ı ekonomik kararlar açısından zor günler bekliyor.
  • Kraliçe II. Elizabeth’in serveti dudak uçuklattı!

    KRALİÇE II. ELİZABETH’İN SERVETİ NE KADAR?

    Kraliçenin ölümünden sonra tahtta büyük oğlu Charles’ın geçmesiyle beraber servetinde yeni sahibi oldu. İngiliz kraliyet ailesinin servetinin ne kadar olduğu tam olarak bilinmiyor.

    İngiliz The Sunday Times gazetesinin “Zenginler Listesi” kraliçenin kendi servetinin net olarak 370 milyon sterlin (7,700 milyar TL) hesapladı. Kraliyet uzmanı David McClure’a göre ise bu rakam 400 milyon sterlin civarında. 
  • Kraliçe II. Elizabeth’in serveti dudak uçuklattı!

    Bir başka kaynak olan Amerikan haber kanalı NBC News’e göre ise bu rakam bir milyar sterlin civarında. Kraliyet ailesinin serveti çok gizli tutulduğu için bu rakamı net bir şekilde söylemek pek mümkün değil.

    Kraliyet servetinin toplamda 15.2 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor. Kraliyet hakkından dolayı Elizabeth’e ait kişisel servet, aynı hakla Charles’a geçiyor ve kişisel servet olmaktan çıkıp kraliyet serveti olarak kabul ediliyor. 
  • Kraliçe II. Elizabeth’in serveti dudak uçuklattı!

    Bu miras içinde Londra’nın merkezinde bulunan gayrimenkuller, alışveriş merkezleri, ormanlar, kıyılar ve rüzgar çiftlikleri yer alıyor.

    Kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin vasiyetleri ise gizli tutuluyor.

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