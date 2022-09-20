Bir başka kaynak olan Amerikan haber kanalı NBC News’e göre ise bu rakam bir milyar sterlin civarında. Kraliyet ailesinin serveti çok gizli tutulduğu için bu rakamı net bir şekilde söylemek pek mümkün değil.

Kraliyet servetinin toplamda 15.2 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor. Kraliyet hakkından dolayı Elizabeth’e ait kişisel servet, aynı hakla Charles’a geçiyor ve kişisel servet olmaktan çıkıp kraliyet serveti olarak kabul ediliyor.