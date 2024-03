'Prenses' kavramını, ilk olarak ilkokul çağlarında 'Pamuk Prenses ve 7 Cüceler'de öğrendik.

Büyüdükçe, 'Prenses'in sadece bir masal kahramanı değil, gerçek hayatta da var olduğunu öğrendik.

Adını duyduğum ilk prenses; döneminin ünlü oyuncusu Monaco Prensesi ABD'li Grace Kelly idi.

Emekli bir Hollywood yıldızı olmasının da etkisiyle giydiklerinden, yediklerine kadar bütün yaşamı, her ayrıntısıyla küresel bir meraka sahne olan Prenses Grace, 20'nci yüzyılın en ikonik kişilerinden biriydi.

MAHZUN VE MUTSUZ PRENSES

Prenses Diana ile Prens Charles'ın 29 Temmuz 1981'de nikâh törenini canlı yayında milyarlarca kişi izledi.

1990'lı yıllarda Prenses Caroline ile Prenses Stéphanie'ye olan küresel ilgi azalırken Prenses Diana, her gün gündemdeydi. Eşi Prens Charles ve kayınvalidesi Kraliçe II. Elizabeth ile yaşadığı çatışmaların sonucunda mağdur olarak görülmesiyle mahzun prensese dönüşen Prenses Diana hakkında; "Ünvanına ve güzelliğine rağmen mutsuz bir prenses" algısı oluştu. Hal böyle olunca da her söyleminin, her hareketinin gündemde olması kaçınılmaz bir hal aldı.