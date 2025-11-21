Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.858,15 %-1,11
        DOLAR 42,4448 %0,18
        EURO 48,9249 %-0,03
        GRAM ALTIN 5.529,29 %-0,45
        FAİZ 39,58 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 67,21 %-2,36
        BITCOIN 81.812,00 %-6,18
        GBP/TRY 55,4099 %-0,09
        EUR/USD 1,1518 %-0,09
        BRENT 62,33 %-1,66
        ÇEYREK ALTIN 9.040,39 %-0,45
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kredi aramaları hızlandı, mevduat yavaşladı - İş-Yaşam Haberleri

        Kredi aramaları hızlandı, mevduat yavaşladı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından başlatılan faiz indirimleri, bireylerin dijital finansal ürün arama eğilimlerini değiştirdi. Kredi faizlerindeki düşüş, internetteki kredi aramalarını belirgin şekilde artırırken, mevduat faizlerindeki gerileme bu alandaki dijital ilgiyi azalttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 13:04 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kredi aramaları hızlandı, mevduat yavaşladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TCMB'nin temmuz ayından itibaren politika faizinde üst üste üç kez indirime gitmesiyle başlayan gevşeme süreci, kredi ve mevduat faiz oranlarını etkileyerek tüketicilerin dijital davranışlarına yansıdı. Hesap.com verilerine göre bu dönemde, finansal ürünlere yönelik arama eğilimlerinde net bir ayrışma gözlendi.

        Hesap.com verilerine göre, politika faizindeki ilk indirim adımının atıldığı temmuz ayını takiben son 3 ayda kredi aramaları yaklaşık %20 artış göstererek toplamda 15 milyonun üzerine çıktı. Buna karşılık, mevduat faizlerindeki düşüşle birlikte mevduat aramaları %15'lik bir düşüş yaşayarak toplam hacmi 10 milyon seviyesine çekti.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hesap.com Genel Müdür Yardımcısı Lütfi Kalaycı, "2024'ün ilk çeyreğinden bu yana süren gevşeme adımları, tüketicilerin finansal eğilimini etkiliyor" dedi.

        REKLAM

        Kalaycı, politika faizinin Ekim ayında %39,50 seviyesine çekilmesiyle yeni açılan ihtiyaç kredilerine uygulanan ağırlık faiz oranının vergiler hariç aylık %4 seviyesinde gerçekleşerek 2024 yılının ilk çeyrek seviyelerine gerilediğini belirtti. Kasım ayı itibarıyla ise konut kredilerinde ağırlıklı ortalama faiz %2,71, taşıt kredilerinde ise %2,63 olarak gerçekleşti.

        Kalaycı, ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinden oluşan tüketici kredisi hacminin 2,7 trilyon liraya ulaştığını ve yılbaşından itibaren %33,6 büyüme sergilediğini aktardı.

        Söz konusu dönemde ihtiyaç kredilerinde %40'lık bir büyüme yaşanırken, yılbaşından bu yana 20 milyonun üzerinde ihtiyaç kredisi kullanımı gerçekleşti ve ortalama tutar 90 bin lira oldu.

        Konut satışları Ocak-Ekim 2025 döneminde bir önceki seneye göre %16 artarak 1,29 milyon adede ulaştı. İpotekli konut satışları ise %64 artarak 186 bin adede yükseldi. Bu artışla birlikte toplam konut kredisi hacmi %26 büyüyerek 647 milyar liraya çıktı ve ortalama kullanım tutarı 1,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

        Öte yandan, araç değeri limitlerinin etkisiyle taşıt kredileri hacmi bu yıl %35 küçülerek 49 milyar TL seviyesine geriledi.

        Lütfi Kalaycı, bir sonraki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 11 Aralık'ta gerçekleşeceğini hatırlatarak, Ekim ve Kasım ayı enflasyon verilerinin Merkez Bankası'nın faiz kararında belirleyici olacağını vurguladı. Kalaycı sözlerini, "Politika faizlerindeki indirim süreci devam ettikçe, kredi faizlerindeki düşüş bireylerin krediye olan ilgisini canlı tutarken, mevduat faizleri hâlâ cazibesini koruyarak tasarruf talebinin sürmesini sağlayacaktır" şeklinde tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama