Kredi aramaları hızlandı, mevduat yavaşladı

TCMB'nin temmuz ayından itibaren politika faizinde üst üste üç kez indirime gitmesiyle başlayan gevşeme süreci, kredi ve mevduat faiz oranlarını etkileyerek tüketicilerin dijital davranışlarına yansıdı. Hesap.com verilerine göre bu dönemde, finansal ürünlere yönelik arama eğilimlerinde net bir ayrışma gözlendi.

Hesap.com verilerine göre, politika faizindeki ilk indirim adımının atıldığı temmuz ayını takiben son 3 ayda kredi aramaları yaklaşık %20 artış göstererek toplamda 15 milyonun üzerine çıktı. Buna karşılık, mevduat faizlerindeki düşüşle birlikte mevduat aramaları %15'lik bir düşüş yaşayarak toplam hacmi 10 milyon seviyesine çekti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hesap.com Genel Müdür Yardımcısı Lütfi Kalaycı, "2024'ün ilk çeyreğinden bu yana süren gevşeme adımları, tüketicilerin finansal eğilimini etkiliyor" dedi.

Kalaycı, politika faizinin Ekim ayında %39,50 seviyesine çekilmesiyle yeni açılan ihtiyaç kredilerine uygulanan ağırlık faiz oranının vergiler hariç aylık %4 seviyesinde gerçekleşerek 2024 yılının ilk çeyrek seviyelerine gerilediğini belirtti. Kasım ayı itibarıyla ise konut kredilerinde ağırlıklı ortalama faiz %2,71, taşıt kredilerinde ise %2,63 olarak gerçekleşti.