Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.718,11 %-1,25
        DOLAR 32,3029 %0,58
        EURO 35,1580 %0,43
        ALTIN 2.242,87 %0,71
        FAİZ 48,91 %1,07
        GÜMÜŞ GRAM 26,05 %0,03
        BITCOIN 67.208,00 %-1,56
        GBP/TRY 41,1365 %0,49
        EUR/USD 1,0871 %-0,16
        BRENT 86,60 %1,48
        ÇEYREK ALTIN 3.667,09 %0,71
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kredi kartı nakit avans faizi artırıldı! Kredi kartı nakit avans faiz oranı, limiti ve taksit sayısı nedir? - HT Gazete Haberleri

        Kredi kartı nakit avans faiz oranı artırıldı! İşte TCMB'den kredi kartı önlemleri

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilave sıkılaşma adımları kapsamında birtakım yeni düzenlemelere gitti. Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemi için alınan faiz oranı artırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, kredi kartı nakit avans faiz oranı, limiti ve taksit sayısına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 19:12 Güncelleme: 18.03.2024 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı nakit avans oranı ile ihtiyaç kredisi faiz oranını eşitlemek için yeni bir karara gitti. Buna göre; kredi kartı nakit avans faiz oranı artırıldı. Son zamanlarda artan kredi kartı harcamalarının, kredi ödemelerini geçmesiyle bir süredir piyasalarda yeni kararların alınacağı zaten konuşuluyordu. İşte, kredi kartı nakit avans düzenlemesi...

        2

        KREDİ KARTI NAKİT AVANS FAİZİ YÜZDE 5'E ÇIKTI!

        TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

        3

        NAKİT AVANS VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI EŞİTLENDİ

        Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar geçerli olmaya başladı. Bankalar, bildirim yoluyla müşterilerini bilgilendirmeye başladı.

        4

        KREDİ KARTINA NAKİT AVANS TAKSİT SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

        Reuters'a bilgi veren üç bankacılık kaynağı kredi kartlarında yeni bir sınırlama olduğunu ifade etti. Buna göre; kredi kartı nakit avans taksit sayısı 12'den, 3'e düşürüldü.

        5

        NAKİT AVANSTA LİMİT SINIRI NE KADAR OLDU?

        Reuters'ta elde edilen diğer bilgilere göre; sadece kredi kartı nakit avans taksit sayısına değil; nakit avans limitinde de sınırlamaya gidildi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"