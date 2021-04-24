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Son günlerde yaşanan olaylar kripto para piyasasını Türkiye'nin gündeminin mekezine oturttu. Önce kripto para platformu Thodex işleme kapandı. Şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise yurt dışına çıktığı belirtildi.

Thodex'in ardından dün de Vebitcoin isimli kripto para borsası finansal zorluklar sebebiyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. MASAK 2 şirketin de hesaplarına bloke koyarken yüz binlerce yatırımcı paralarının akıbetini merak ediyor.

Söz konusu platformlar aslında Türk kripto yatırımcılarının çoğunluğu tarafından bile bilinmiyor. Buna rağmen kapanmaları büyük bir mağduriyet doğurdu. Bu da kripto para alım-satımının Türkiye'de ne kadar yaygınlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı araştırmaya göre Türklerin yüzde 16'sı kripto para alıp sattığını bildirdi. Tabii bu anket usülü yapılan çalışmadan kesin bir rakama ulaşmak mümkün değil. Türkiye'nin popüler kripto para platformları BtcTurk ve Paribu son günlerde yaptıkları açıklamalarda kullanıcı sayılarının 3'er milyonu aştığını belirtti.

Tabii birçok kripto para yatırımcısının farklı platformlarda ayrı ayrı hesapları bulunuyor. Bunun yanında meraktan hesap açıp işlem yapmayanlar da var. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda uzmanlar Türkiye'de yaklaşık 5 milyon aktif kripto para yatırımcısı olduğunu tahmin ediyor.

Son aylarda ise bu alanda yatırım yapan sayısı yaklaşık 2 katına çıktı. Bunda koronavirüsün ekonomik etkileri, yüksek enflasyon ve TL'deki değer kaybı etkili oldu. Tabii kripto paralardaki hızlı değer artışı bu gelişmede çarpan etkisi yarattı.

Türkiye'deki toplam kullanıcı sayısını yaklaşık olarak tahmin edilse de Türk borsalarının günlük işlem hacmi verileri de artan ilgiyi net bir şekilde ortaya koyuyor.

İşlem hacimleri özellikle kripto paralarda büyük fiyat oynaklıkları yaşanan günlerde sert yükselişler yaşıyor ancak son 1 yıldaki işlem hacimlerine bakmak genel trende dair önemli bir fikir veriyor.

16 NİSAN'DA REKOR KIRDI

Kripto para veri platformu CoinGecko'da yer alan bilgilere göre bundan tam 1 yıl önce Paribu günlük 16.3 milyon dolarlık işlem hacmine sahipti. Günlük işlem hacmi 16 Nisan 2023'te 2.3 milyar dolarla rekor kırdı. Bugün ise 1.1 milyar dolar civarında.

Paribu'nun son 1 yıldaki günlük işlem hacmi:

Benzer bir yükselişi BtcTurk'ün işlem hacimlerinde de görmek mümkün. BtcTurk'te toplam işlem hacmi 1 yıl önce 30.1 milyon dolar seviyesindeydi. İşlem hacmi 6 Nisan'da 1.4 milyar dolarla rekor kırdı. Bugünkü işlem hacmi ise 600 milyon dolara yaklaştı.

BtcTurk'ün son 1 yıldaki günlük işlem hacmi:

Kripto para piyasalarında günlük değişimler çok fazla. Ancak bu popüler iki kripto para platformuna baktığımızda geçen nisan ayında ortalama 100 milyon dolar günlük işlem hacminin bu nisan ayında 2.5 milyar doları bulduğu görünüyor. Bu da işlem hacminin 25 katına çıktığı anlamına geliyor. Nisan ortasında Bitcoin'in 64.000 doları aşarak rekor kırması da bu artışta etkili oldu.

Bu veriler artan ilgiyi gösterse de Türklerin sadece 2 platformdan günde 2 milyar dolarlık kripto para aldığı sonucunu çıkarmamak gerekiyor. Toplam işlem hacimleri yapılan tüm işlemleri kapsıyor. Örneğin elinizdeki 100 lirayla gidip Bitcoin alıp, sonra söz konusu Bitcoin'le Ripple ve Ethreum satın alırsanız tüm bu işlemler ayrı ayrı toplanıyor. Veya 100 liraya Bitcoin aldınız hemen 5 dakika sonra 101 liraya sattınız. Burada 201 liralık işlem yapılmış oluyor.