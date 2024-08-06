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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto paralarda toparlanma: Bitcoin ve Ethereum yükselişte - Kripto Para Haberleri

        Kripto paralarda toparlanma

        Dün 50 bin doların altına gerileyen Bitcoin yeniden 56 bin doların üzerine tırmanırken, sabah saatlerinde Ethereum da 2.500 doların üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:12
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        Kripto paralarda toparlanma
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        ABD'de artan resesyon korkusunun etkisiyle dün çok sert düşüşler kaydedilen kripto para piyasasında bu sabah toparlanma eğilimine girildi.

        Dün 50 bin doların altını gören Bitcoin bugün 56 bin dolara çıktı. Dünyanın en büyük kripto parasındaki günlük yükseliş yüzde 6'yı buldu.

        Dün yüzde 20'lik bir kayıpla 2.200 doların altına gerileyen Ethereum da yönünü yukarı çevirerek sabah saatlerinde 2.500 doların üzerine çıktı. Ethereum'daki günlük yükseliş yüzde 7'ye dayandı.

        Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralardan Binance Coin günlük yüzde 11, Solana yüzde 15, Ripple yüzde 9.5, Dogecoin yüzde 11.5, Toncoin yüzde 6.2, Cardano (ADA) ise yüzde 8.3 yükseldi.

        Böylece dün 1.76 trilyon dolara kadar gerileyen kripto paraların toplam piyasa değeri bugün yeniden 2 trilyon dolar seviyesine geldi.

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