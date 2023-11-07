Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi oyuncuları kimler ve ne zaman başlıyor?
TRT 1'in yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. İlk bölümüyle 13 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak dizinin oyuncuları ile ilgili araştırmalar şimdiden başlamış durumda. İşte, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin oyuncu kadrosu ve hikayesi ile ilgili bilgiler...
TRT 1'de Alpaslan Büyük Selçuklu'nun ardından yeni tarihi dizi Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisi için geri sayıma geçildi. Her Paazartesi günü ekranlara gelecek dizide Selahattin Eyyubi'ye ünlü oyuncu Uğur Güneş hayat verecek. İşte, şimdiden heyecanla beklenen diziye dair bilgiler...
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU NEDİR?
Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinde 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devlerini kuran Selahattin Eyyubi'nin hayat hikayesi anlatılacak.
Dizinin fragmanına Kudüs'ün fethinin ve ardından İslam aleminin yeniden yükselişinin vurgulandığı ve Eyyubi'nin "Kudüs fedakarlıktır" sözü damga vurdu.
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİMLER?
Selahaddin Eyyubi’nin hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosunda, Selahaddin Eyyubi’yi Uğur Güneş canlandırıyor.
Dizinin diğer önemli rollerini ise, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı oyuncular paylaşıyor.
Dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.
SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?
Selahaddin Eyyubi, 1137- 1193 yılları arasında yaşamıştır. Eyyubiler Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Onu tarihte ünlü bir şahsiyet haline getiren olay ise, 1187 yılında Kudüs’ü Haçlılardan geri almasıdır. 4 Temmuz 1187 tarihinde gerçekleşen Hıttin Muharebesi’nde, Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy’ı yenmmiş ve ordusunun büyük bir bölümünü yok etmiştir. Böylece, Kudüs üzerindeki 88 yıllık Hristiyan hakimiyetine son vermiştir. Selahaddin Eyyubi, üçüncü Haçlı Seferi’nde İngiliz Kralı 1. Richard’a (Aslan Yürekli Richard) yenilse de yaptığı antlaşmayla Kudüs’ü teslim etmemiştir. Daha sonra Mısır’ı almış ve kendini Mısır Sultan’ı ilan etmiştir. Hem hayatı boyunca hem de ölümünden sonra, her zaman “Kudüs Fatihi” olarak anılmıştır.