Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş’e Sinema Emek Ödülü

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Türkiye’nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yılki “Sinema Emek Ödülleri” Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş’e verilecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Sinema Emek Ödülü’ne layık görülen yapımcı Abdurrahman Keskiner, 1941 yılında Osmaniye'de doğdu. Abdurrahman Keskiner, ilk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye'de tamamladı; lise son sınıfını ise İstanbul Beyoğlu Atatürk Erkek Lisesi'nde okudu. Bir dönem Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Büngüş Köyü'nde vekil öğretmen olarak görev yaptı. 1965 yılında Yılmaz Güney'in menajeri olarak sinema sektörüne adım atan Keskiner, 1966 yılında Yılmaz Güney ile Güney Film'i kurdu. Yapımcılığını üstlendiği filmler kısa sürede önemli başarılar elde etti; Bir Çirkin Adam, 1969 yılında Antalya Film Festivali'nde Birincilik Ödülü'nü kazandı. 1971 yılında Yılmaz Güney'den ayrılarak Umut Film'i kuran Keskiner, bu çatı altında 72 filmin yapımcılığını üstlendi. Keskiner, 2024 yılında hayatını kaybeden usta sinemacı Arif Keskiner’in de abisidir.

Abdurrahman Keskiner; Umut, Muhsin Bey, Hazal, Yılanı Öldürseler, Kuduz, Rabia, Namus Borcu, El Kapısı, Çirkef, Fotoğraflar, Sabuha, Fadile, Ceylan, Zeynep, Rüzgar, Gülbeyaz, Kaplan Pençesi, Sensizliğe Alışacağım, Anılar ve Yağmur Altındaki Kedi gibi Türk sinemasının önemli yapımlarını izleyiciyle buluşturdu. Sinemanın yanı sıra televizyon alanında da yapımcılık yapan Keskiner; 1989 yılında Orhan Kemal'in eserinden uyarlanan sekiz bölümlük Hanımın Çiftliği, 1990 yılında TRT için çekilen üç bölümlük Itri ve 1993 yılında Show TV'de yayınlanan 15 bölümlük Kırmızı Kart Osman dizilerinin yapımcılığını üstlendi. Ayrıca TRT için Anadolu Evlenme Gelenekleri ve Düğün Törenleri belgeselini hayata geçirdi.

REKLAM

Yapımcılığını üstlendiği filmler, ulusal ve uluslararası festivallerde çok sayıda ödül kazanırken, dünya sinemasında da önemli başarılara imza attı. Umut, 1970 yılında Cannes Film Festivali'nin Quinzaine des Réalisateurs (Yönetmenlerin On Beş Günü) bölümünde gösterilen ilk Türk filmi oldu. 1980 yılında Hazal, Cannes Film Festivali'nin Quinzaine des Réalisateurs bölümünde gösterilen ikinci Türk filmi olurken, Caméra d'Or ödülüne aday gösterilen ilk Türk filmi olarak tarihe geçti.

1987 yılında Muhsin Bey, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo ve En İyi Film Müziği ödüllerini kazandı. Ayrıca Abdurrahman Keskiner, sinemaya katkıları nedeniyle 2013 yılında Uluslararası Dadaş Film Festivali Onur Ödülü, 2015 yılında Uluslararası Lions Kısa Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2016 yılında Engelsiz Yaşam Vakfı Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü, 2017 yılında Frankfurt Türk Film Festivali Onur Ödülü ve 2021 yılında Uluslararası Rotary 2430 Bölge Jüri Özel Emek Ödülü ile onurlandırıldı.

Sinemaya katkılarının yanı sıra doğduğu şehir Osmaniye'ye eğitim, kültür ve sağlık alanlarında önemli kalıcı eserler kazandıran Abdurrahman Keskiner, Keskiner Vakfı aracılığıyla Emine Keskiner İl Halk Kütüphanesi'nin yapımına katkı sağladı; Hasan Keskiner Sağlık Ocağı, Abdurrahman Keskiner Sağlık Ocağı ve kendi adını taşıyan Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi'nin kente kazandırılmasına öncülük etti.

REKLAM

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Sinema Emek Ödülü’ne layık görülen kuaför, makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş 1980’den itibaren sinema, tiyatro, reklam ve fotoğraf çekimlerinde makyöz ve kuaför olarak görev yaptı.

Müzik alanında da güçlü bir kariyere sahip olan Suzan Kardeş, Goran Bregović'in konserlerinde sahne alarak şarkılar seslendirdi, ayrıca yurt dışında düzenlenen çok sayıda festivalde Türkiye'yi temsil ederek konserler verdi. Profesyonel şarkıcılığa 2007 yılında çıkardığı Türk sanat müziği albümü ile başlayan Kardeş, Boşnakça, Sırpça, Arnavutça, Makedonca ve Türkçe şarkılar seslendiriyor. Kardeş; roman müziğinin efsane ismi Esma Redžepova ve Eurovision birincisi Dino Merlin ile aynı sahneyi paylaşarak konserler verdi. Bosna-Hersek'in önemli müzik topluluklarından Divanhana ile albüm çalışması gerçekleştirdi. Suzan Kardeş, 32 yıldır yaşattığı Hıdırellez geleneği ve sinema sektörüne yetiştirdiği çok sayıda makyöz ve kuaför kazandırması nedeniyle UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" listesine alındı.

Meslek hayatı boyunca 18 yıl boyunca Tolga Çevik'in tüm projelerinde makyöz ve kuaför olarak çalışan Kardeş; Ayrıca çok sayıda reklam filminde çalıştı ve Haluk Bilginer'in canlandırdığı İş Bankası Atatürk makyajını da kendisi tasarlayıp uyguladı.

REKLAM

Kardeş; Vizontele, Vizontele Tuuba, Hokkabaz, Beynelmilel, Cumhuriyet Şarkısı, Eyyvah Eyvah serisi, Nadide Hayat, Hükümet Kadın serisi başta olmak üzere çok sayıda sinema filminde görev yaptı. Ayrıca Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Vatanım Sensin ve birçok televizyon dizisinin makyaj ve kuaför ekibinde yer aldı.

Televizyon yapımlarında ekran karşısında rol alarak geniş kitlelerce tanınan Kardeş, sinema ve dizi projelerinde oyuncu olarak da yer aldı. Rol aldığı sinema filmleri arasında Organize İşler, Nadide Hayat, Yapışık Kardeşler, Geçmişteki Sır, Bergen, Sadık Ahmet, Dünya Varmış ve bu sene ödül alan Yeni Şafak Solarken bulunuyor. Son olarak Fatih dizisinde Drakula'nın annesi Morena karakterini canlandıran sanatçı, Benim Adım Aylamaz dizisinde ikiz kız kardeşleri, Aziz dizisinde ise Azime karakterini oynadı. Tiyatro çalışmalarını da sürdüren Suzan Kardeş, halen sahnelenmeye devam eden 7 Kocalı Hürmüz oyununda Havva, Gırgıriye müzikalinde ise assolist karakterini canlandırıyor. Adile filminin ön hazırlık sürecini gerçekleştiren Kardeş, DİVA filminin hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

1983'te Şan Tiyatrosu'nda Hisseli Harikalar Kumpanyası oyuncularının saç ve makyajlarını yapan Kardeş, ardından Hürriyet gazetesi için çalıştı ve burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde gelişti. "Çalıkuşu" fotoromanının çekimlerinde Sezen Aksu ile tanışan Kardeş, 1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı.

Geçtiğimiz yıl Feride Çiçekoğlu’na verilen “Sinema Emek Ödülü” bu yıl festivalin 24 Ekim 2026, Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.