'İtiraz Sofrası' Kosmos'ta

Komos, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın otuz yılı aşkın süredir Türkiye’de ve farklı ülkelerde sürdürdükleri bağımsız tiyatro üretiminin doğal bir uzantısı olarak hayata geçiyor. Kendi topraklarında ve öncelikle kendi ihtiyaçları için; üretimin, gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğuna inandıkları için kuruluyor. Bodrum Dereköy’de, Peksimet deresinin kıyısındaki Komos'un kalbinde iki açık hava sahnesi bulunuyor. Büyük sahne biyolojik bir göletin ortasında, küçük sahne ise merkezindeki ateş çukuruyla zeytin ve okaliptüs ağaçlarının arasında yer alıyor. Çevresini saran yemyeşil peyzaj, bu sahneleri doğanın bir parçası hâline getiriyor.

28, 29, 30 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 20.30’da seyirciyle buluşacak olan Komos'un açılış oyunu İtiraz Sofrası, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran tarafından tasarlandı ve yönetiliyor.

Oyunda “curcunabazlar” olarak Övül Avkıran, Mustafa Avkıran, Selçuk Artut ve Levent Güneş yer alıyor. Oyun metni Mustafa Avkıran’a, besteler Levent Güneş’e, müzik düzenlemesi ise Levent Güneş ile Selçuk Artut’a ait. Oyunun dramaturjisi Evren Erbatur, sahne ve kostüm tasarımı Özlem Karabay, görsel tasarımı ise Burak Yamanlıca imzasını taşıyor.

Ortaoyunu, kabare, aşık geleneği ve mizah yazınımızın karakteristik özelliklerini, çağdaş tiyatro anlayışı içinde harmanlayan İtiraz Sofrası, mizahın ve müziğin diliyle hayata, insan ilişkilerine ve birlikte yaşama kültürüne bakıyor. Seyirciyi yalnızca bir gösteri izlemeye değil, ortak bir deneyimin parçası olmaya, birlikte gülmeye ve düşünmeye çağırıyor. Oyunun biletleri Biletinal'da satışa çıktı.