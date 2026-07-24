Salon İKSV yeni sezona yeni isimle giriyor: Fiba Salon İKSV

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) performans mekânı Salon İKSV, Fiba Grubu’yla uzun soluklu bir işbirliği başlatarak sonbahar sezonuna yeni bir isimle giriyor: Fiba Salon İKSV. İKSV ile Fiba Grubu arasındaki bu işbirliği ile Fiba Salon İKSV adını alan mekân, yeni sezonda çok disiplinli program yapısını güçlendirerek konserlerin yanı sıra tiyatro oyunları, edebiyat ve bilim sohbetleri, caz kulübü akşamları gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sezon boyunca tüm etkinliklerde sınırlı sayıda bilet, Fiba Grubu’nun gençlerin etkinliklere erişimini artırma hedefi doğrultusunda öğrencilere yüzde 50 indirimli sunulacak.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, sahnesinde keşfedilecek yeni sesler sunan Salon'un, birçok gencin İKSV’yle ilk tanıştığı mekân olma özelliğini de taşıdığını belirterek işbirliği ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bu yıl Fiba Grubu’yla başlattığımız işbirliğini, Salon’un bugüne kadar oluşturduğu birikimi güçlendirecek ve programını daha da zenginleştirip çeşitlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz. Müzikten edebiyata, tiyatrodan söyleşilere uzanan yeni programıyla Fiba Salon İKSV’nin birçok yeni izleyiciye ulaşacağına, İKSV’nin düzenlediği bienal ve festivallerle birlikte geliştirilen yeni yapımlara da yer verecek zengin programıyla kentimizin kültür ve sanat yaşamına önemli katkılarda bulunacağına gönülden inanıyor, bu değerli işbirliği için Fiba Grubu’na teşekkür ediyorum."

Görgün Taner-Ayşe Özyeğin Oktay-Bülent Eczacıbaşı-Murat Özyeğin-Yeşim Gürer Oymak-Rana Uludağ-Mehmet Güleşçi-Aylin Kurt Ganiç

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Türkiye’de kültür ve sanatın gelişimine öncülük eden İKSV'yle ortak bir yolculuğa çıkmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ise şunları söyledi: “Fiba Grubu olarak 40’ıncı yılımıza girerken sosyal yatırım misyonumuzun odağında yer alan eğitim alanının yanında kültür-sanat alanındaki fayda odaklı çalışmalarımızı da çeşitlendirmeyi; sanatın farklı bakış açılarını zenginleştiren evrensel gücünü desteklemeyi hedefliyorduk. Bu hedef doğrultusunda İKSV ile işbirliği yapmaktan ve Salon İKSV gibi performans alanında başta gençler için büyük bir boşluğu dolduran bu mekânı sahiplenmekten büyük heyecan duyuyoruz. Fiba Salon İKSV, iki kurumun birlikte yarattığı yeni vizyon kapsamında, daha da güçlenerek, genişleyen programıyla farklı kitleleri de kapsayan bir sanat mekânı olarak izleyicileri buluşturacak. Bu sayede özellikle gençlerin müziğin yanı sıra tiyatro, edebiyat gibi farklı sanat disiplinleriyle temasının artmasını sağlayacağımız için de çok mutluyuz. Fiba Salon İKSV’nin her etkinliğinde dolup taşmasını diliyor; sanatseverleri bir araya getiren bir değer olarak merakla takip edileceğine inanıyorum.”

Yeni serilerle Salon’da etkinlikler artıyor

Fiba Salon İKSV yeni sezonunda daha fazla ve çeşitli türde güncel müzik performansının yanı sıra farklı format ve disiplinlerdeki etkinliklere sahne açacak. Tiyatro oyunları, edebiyat sohbetleri, bilim dünyasından aktüel konuların artısı ve eksisiyle konuşulacağı zihin açan sohbetler ve caz kulübü akşamlarıyla Salon, yeni sezonda izleyicilerini daha sık ağırlayacak.

Sonbahar programının tamamı eylül ayında duyurulacak. Bugüne kadar açıklanan konserlerin bilet satışları ise devam ediyor.