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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Skunk Anansie İstanbul'a geliyor

        Skunk Anansie İstanbul'a geliyor

        90'ların alternatif rock sahnesine damga vuran efsanevi Skunk Anansie solist Skin, gitarist Ace, bas gitarist Cass Lewis ve davulcu Mark Richardson'dan oluşan kadrosuyla 30 Temmuz akşamı Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        Skunk Anansie İstanbul'a geliyor

        Zorlu PSM'nin bir yaz klasiği haline gelen ve bu yıl 5. yaşını kutlayan PSM Loves Summer konser serisi, bu kez 90'ların alternatif rock sahnesine damga vuran efsanevi bir grubu Turkcell Sahnesi'nde ağırlıyor. Hard rock, punk ve funk etkilerini kendine özgü bir sound'da harmanlayan ve vokalist Skin'in özgün sahne duruşuyla imzasını taşıyan Skunk Anansie, dünya turnesinin İstanbul ayağında 30 Temmuz'da Zorlu PSM’de sahne alacak.

        Hedonism ve Weak gibi zamansız şarkılarıyla döneme damga vuran Skunk Anansie, otuz yılı aşkın süredir sahip olduğu saf rock enerjisinden hiçbir şey kaybetmeden 2025 yılında yayımladığı The Painful Truth albümüyle bu başarıyı taçlandırıyor. Bu son çalışma Birleşik Krallık albüm listelerinde 7 numaraya kadar yükselerek grubun kariyerinin en yüksek liste başarısına imza atıyor.

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        #Zorlu PSM
        #Skunk Anansie
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