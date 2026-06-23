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        Haberler Kültür-Sanat Türk balerin Nilay Tahiroğlu, Bolşoy'da Türkiye'yi temsil edecek

        Türk balerin Nilay Tahiroğlu, Bolşoy'da Türkiye'yi temsil edecek

        Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu, bale dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Bolşoy'da Türkiye'yi temsil edecek

        Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nun Tarihi Sahnesinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek yarışmaya, 35 ülkeden farklı kategorilerde 362 dansçı katılacak.

        Daha önce uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler sayesinde ön eleme sürecinden muaf tutulan Tahiroğlu, organizasyona doğrudan kabul edildi.

        Tahiroğlu, yarışmanın kariyerindeki en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, hazırlıklarını yaklaşık üç aydır sürdürdüğünü söyledi.

        Eğitmeni Volkan Ersoy'un desteği ile yarışmaya katıldığını belirten Tahiroğlu, "Ekstra heyecanlıyım. İlk kez Bolşoy'da bir yarışmaya katılıyorum. Çok önemli dansçıların yarıştığı bir bale yarışması. İnşallah ödülle dönerim" dedi.

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        Yarışmanın üç turdan oluştuğunu ifade eden Tahiroğlu, klasik bale repertuvarının öne çıkan eserlerinden "La Bayader", "Kuğu Gölü", "Esmeralda", "Don Kişot" ve "Paquita"nın sol dansları ile ayrı ayrı turlarda sahneye çıkacağını, ayrıca Devlet Opera ve Balesi bale sanatçısı Elif Fırat tarafından hazırlanan modern dans koreografisini de sergileyeceğini anlattı.

        "DANSA OLAN AŞK, TUTKU VE İSTEK BİZİ GÜÇLÜ KILIYOR"

        Daha önce Moskova'da düzenlenen farklı bir yarışmada derece elde ettiğini aktaran Tahiroğlu, Bolşoy sahnesinde gerçekleştirilecek organizasyonun bale sanatçıları açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

        Dansçı olmanın zorlukları olduğunu, dinamik kalmak için mücadele ettiklerini belirten Tahiroğlu, "Dansa olan aşk, tutku ve istek bizi güçlü kılıyor. Bale yapmak kolay değil" dedi.

        "BOLŞOY'DAKİ YARIŞMA BALE OLİMPİYATI OLARAK GÖRÜLÜYOR"

        Tahiroğlu'nun eğitmeni, usta koreograf Volkan Ersoy da yaptığı açıklamada, 1969'dan bugüne düzenlenen Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nın dünya bale çevrelerinde "bale olimpiyatı" olarak kabul edildiğini söyledi.

        Yarışmanın, dünya çapında tanınan çok sayıda sanatçının kariyerinde dönüm noktası olduğunu belirten Ersoy, Tahiroğlu'nun organizasyona daha önce kazandığı uluslararası başarılar sayesinde özel olarak katıldığını ifade etti.

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        Yaklaşık üç aylık hazırlık sürecinde teknik çalışmaların yanı sıra sahne psikolojisi ve stres yönetimine de odaklandıklarını anlatan Ersoy, yarışmanın sıradan bir temsil hazırlığından çok daha farklı bir disiplin gerektirdiğini kaydetti.

        Ersoy, "Nilay, Bolşoy sahnesinde, canlı orkestra eşliğinde ve dünyanın en iyi genç dansçılarıyla aynı platformda yarışacak. Bu nedenle teknik yeterliliğin yanında güçlü bir mental hazırlık da gerekiyor. İnanıyorum, Nilay bu yarışmadan başarıyla dönecek" değerlendirmesini yaptı.

        Tahiroğlu'nun Türkiye'den yarışmaya katılacak tek Türk sanatçı olduğunu belirten Ersoy, genç balerinin önemli bir başarı elde edeceğine inandığını kaydetti.

        Yarışmanın gala gecesi 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek, dereceye giren sanatçılar ise 6 Temmuz'da açıklanacak.

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