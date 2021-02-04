Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in istifasının ardından boşalan Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı yarınki seçimin ardından belli olacak.

Seçim öncesi en büyük adayın ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve birkaç Süper Lig ekibinin başkanı, bugün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek "Bizim adayımız sensin" mesajını iletecek.

Çebi'nin Kulüpler Birliği'nin yarınki toplantısında yapılacak seçime tek aday olarak girerek seçilmesi bekleniyor.