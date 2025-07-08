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        Haberler Spor Futbol Kulüpler Dünya Kupası'nda dev gelir! - Futbol Haberleri

        Kulüpler Dünya Kupası'nda dev gelir!

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası takımlara ek gelir kaynağı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:58 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:58
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        FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda en çok gelir elde eden takımlar belli oldu.

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        Milli futbolcumuz Arda Güler’in de forma giydiği Real Madrid 72,89 milyon euro ile zirvede yer aldı.

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        Listenin ikinci sırasında 66,43 milyon euro ile geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Paris Saint-Germain yer alırken Fransız ekibini 52,32 milyon euro ile Fluminense takip etti.

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        Kulüplere yaz aylarında ekstra gelir sağlayan turnuvada kupayı kazanan ekip 100 milyon euroyu aşan gelire ulaşacak.

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        Finale çıkacak takımlar 27.9 milyon euro, şampiyon olan takım ise ekstra 37.2 milyon euro daha kazanacak.

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