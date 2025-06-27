Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu!
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Milli oyuncularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız, bu turda birbirlerine rakip oldu.
Giriş: 27.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:28
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Turnuvada son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu.
Organizasyonda son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:
28 Haziran Cumartesi:
19.00 Palmeiras-Botafogo
23.00 Benfica-Chelsea
29 Haziran Pazar:
19.00 Paris Saint-Germain-Inter Miami
23.00 Flamengo-Bayern Münih
30 Haziran Pazartesi:
22.00 Inter-Fluminense
1 Temmuz Salı:
04.00 Manchester City-Al Hilal
22.00 Real Madrid-Juventus
2 Temmuz Çarşamba:
04.00 Borussia Dortmund-Monterrey
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