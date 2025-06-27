Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Milli oyuncularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız, bu turda birbirlerine rakip oldu.

Habertürk Giriş: 27.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:28 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL