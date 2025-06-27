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        Haberler Spor Futbol Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu!

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Milli oyuncularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız, bu turda birbirlerine rakip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:28
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        Arda Güler ile Kenan Yıldız rakip oldu!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Turnuvada son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu.

        Organizasyonda son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

        28 Haziran Cumartesi:

        19.00 Palmeiras-Botafogo

        23.00 Benfica-Chelsea

        29 Haziran Pazar:

        19.00 Paris Saint-Germain-Inter Miami

        23.00 Flamengo-Bayern Münih

        30 Haziran Pazartesi:

        22.00 Inter-Fluminense

        1 Temmuz Salı:

        04.00 Manchester City-Al Hilal

        22.00 Real Madrid-Juventus

        2 Temmuz Çarşamba:

        04.00 Borussia Dortmund-Monterrey

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