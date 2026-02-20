Kupa Voley çeyrek final maç programı belli oldu
Voleybolda 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları, 2-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda maç programı şöyle:
2 MART
17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe (Eczacıbaşı)
3 MART
20.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (TVF Burhan Felek Vestel)
4 MART
17.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank)
20.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (TVF Burhan Felek Vestel)