        Kupa Voley çeyrek final maç programı belli oldu - Voleybol Haberleri

        Kupa Voley çeyrek final maç programı belli oldu

        Voleybolda 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları programı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 20:27 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:27
        Kupa Voley'de program belli oldu!
        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları, 2-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Organizasyonda maç programı şöyle:

        2 MART

        17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe (Eczacıbaşı)

        3 MART

        20.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (TVF Burhan Felek Vestel)

        4 MART

        17.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank)

        20.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (TVF Burhan Felek Vestel)

