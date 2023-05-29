Haziran ayına sayılı günler kala gözler Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramını tatile çevirmek isteyenler için büyük bir fırsat olacak. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 takvimi…