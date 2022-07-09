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Kurban kesildikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şükür namazı ne zaman kılınır?

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla beraber hakkında en çok arama yapılan konulardan birin de şükür namazı oldu. Kurban ibadetlerini yerine getiren binlerce vatandaşımız için şükür namazı nasıl ve ne zaman kılınır sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

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  • Kurban kesildikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şükür namazı ne zaman kılınır?

    Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar şükür namazının ne zaman ve nasıl kılındığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesenlerin şükür namazı kılmasını tavsiye ediyor. İşte şükür namazı kılınışı ve hakkında bilgiler...
  • Kurban kesildikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şükür namazı ne zaman kılınır?

    ŞÜKÜR NAMAZININ KILINIŞI

    Bir nimete kavuşan veya sıkıntıdan kurtulan kişi abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra iki veya dört rekat namaz kılar ve secdede Allah'a şükreder ve edebildiği kadar dua eder.
  • Kurban kesildikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şükür namazı ne zaman kılınır?

    ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    Şükür namazı iki rekat olarak bilinmektedir. Kurban kesen kişi iki rekat nafile namazı kılabilir. Namaz sırasında secde edilirken Allah'a da şükredilir. Namaz sırasında da bol bol dua edilir. Şükür namazı Allah tarafından verilen nimetlere şükretmek için kılınır.
  • Kurban kesildikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şükür namazı ne zaman kılınır?

    ŞÜKÜR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

    Şükür namazı istenilen saatte ve vakitte kılınmaktadır. Şükür namazı kılacak kişi abdest aldıktan sonra kalben niyetini yapar. İlk olarak Subhaneke okunur ve besmele çekilir. Daha sonra Fatiha okunur. Ayrıca Kuranı Kerimden en az üç ayet olacak gibi bir sure de okunur. Daha sonra rukuya gidilir ve Rabbiyel Azim de 3 defa okunur. Şükür namazı ve ya şükür secdesi sünnettir. O nedenle şükür namazının farzı yoktur.

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