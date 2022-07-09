ŞÜKÜR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?



Şükür namazı istenilen saatte ve vakitte kılınmaktadır. Şükür namazı kılacak kişi abdest aldıktan sonra kalben niyetini yapar. İlk olarak Subhaneke okunur ve besmele çekilir. Daha sonra Fatiha okunur. Ayrıca Kuranı Kerimden en az üç ayet olacak gibi bir sure de okunur. Daha sonra rukuya gidilir ve Rabbiyel Azim de 3 defa okunur. Şükür namazı ve ya şükür secdesi sünnettir. O nedenle şükür namazının farzı yoktur.