İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramı için artık geri sayım başladı. Tüm dünyada ve ülkemizde heyecanla beklenen Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak araştırılanlar arasında kurbanlık fiyatları ne kadar sorusu bulunuyor. İşte büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2022 kurbanlık fiyatları...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.