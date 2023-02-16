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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel pay piyasalarında, karışık sinyaller veren makroekonomik verilere yatırımcıların iyimser taraftan bakması ile pozitif bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
AA

ABD'de ocak ayında enflasyondaki yavaşlama hızının azaldığına işaret eden verilerin ardından dün de perakende satışlar ocakta aylık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranlarını yükseltmesi için alan sağlayabilecek dirençli bir ekonomiye işaret eden verinin ardından pay piyasalarında ilk tepki düşüş yönünde olsa da kapanışa yakın gelen tepki alımları ile endeksler yükselişe geçti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.

Dolar endeksi dün yüzde 0,7'lik artışla 103,9'dan kapanmasının ardından bugün 103,7'de bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,82'yi test etmesinin ardından yüzde 3,80'de dengelendi. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne alıcılı başladı.

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon arka arkaya 3'ücü ayında da yavaşlamasını sürdürerek ocakta yüzde 10,1 oldu. Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 1,7 azalarak tahminlerin altında kalırken, dış ticaret açığı 8,8 milyar avro ile beklentilerden iyi geldi.

İngiltere Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz artırımına gidebileceği endişelerini azaltan enflasyon verilerinin ardından dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi tarihinde ilk kez 8.000 puanın üzerini gördü. Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,82, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 yükseldi. Dün 1,0660'a kadar gerileyen avro/dolar paritesi bugün 1,07'nin hemen üzerinde seyrederken, Avrupa'da endeks vadeli kontratları da yeni güne alıcılı başladı.

Asya tarafında Çin'in sıkı Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kredi talebinin güçlenmesi ve artan hava yolu taşımacılığı ekonomiye yönelik iyimser beklentilerin güçlenmesini beraberinde getirdi. Japonya tarafında ise ülke merkez bankası başkanlığına aday gösterilen Kazuo Ueda ile ilgili haber akışı gündemin odağında kalmaya devam ediyor. Ueda'nın 24 Şubat'ta parlamentonun alt kanadında bir konuşma yapması beklenirken, başkan adayının para politikası duruşuna ilişkin vereceği sinyaller kritik önem taşıyor.

Öte yandan bugün Japonya'da ocakta yıllık bazda ihracat yüzde 3,5 ve ithalat yüzde 17,8 artarken, dış ticaret açığı 3,5 trilyon yenle rekor kırdı. Ülkede makine siparişleri ise aralıkta artış beklentilerine karşın yüzde 6,6 düşüş kaydetti.

Bu gelişmelerle yeni günün Asya borsaları tarafında pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükseldi.

Yurt içinde, dün bir haftalık aranın ardından işleme açılan Borsa İstanbul'da, hisse geri alımların desteklenmesi başta olmak üzere alınan tedbirlerin etkisi ile BIST 100 endeksi günü yüzde 9,88 değer kazancıyla 4.950,47 puandan tamamladı. Dolar/TL dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,06 yükselişle 18,8503'ten kapanmasının ardından bankalararası piyasanın açılışında 18,8540'tan işlem görüyor.

Öte yandan ABD'de işlem gören iShares MSCI Turkey borsa yatırım fonu (ETF), önceki günkü yüzde 8'lik yükselişinin ardından dün de yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

Analistler, açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik gösterdiğini belirterek, küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Yurt içinde alınan tedbirlerin etkisiyle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini ifade eden analistler, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının da izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.600 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı özel sektörün yurt dışı kredi borcu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, ocak ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

14.30 Türkiye, aralık ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, ocak ayı inşaat izinleri

16.30 ABD, ocak ayı konut başlangıçları

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, şubat ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

16.30 ABD, ocak ayı ÜFE

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