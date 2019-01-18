ABD'de dün Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin düşürüleceği haberi ile sert yükselen pay piyasaları, ardından bu haberin resmi kaynaklar tarafından yalanlanması ile kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Analistler, ticaret savaşı ve 27 gündür kapalı olan federal hükümetin açılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, gümrük tarifelerinin düşürüleceği haberi yalanlansa da piyasalarda iyimserliğin devam ettiğini ifade etti.
Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere'de Başbakan Theresa May'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı "Brexit B Planı"nın, 29 Ocak'ta oylanacağını açıkladı. İngiliz parlamentosu salı günü yapılan oylamada May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici bir çoğunlukla reddetmişti. Muhalefet partilerinin yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren May'in, hazırlayacağı B Planı'nı pazartesi günü parlamentoda yapacağı konuşmada sunması öngörülüyor. İngiliz basınında yer alan ve başbakanlık kaynaklarına dayandırılan habere göre, İngiliz hükümeti, AB tarafı Brexit tarihini ertelemeyi önerse bile bu teklifi kabul etmeyecek.
Bu gelişmeler ve açıklanan Avro Bölgesi enflasyonunun beklentiler doğrultusunda yüzde 1,6'ya gerilemesinin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.
Bugün Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin aralıkta yıllık yüzde 0,3'e gerilemesine karşın ticaret savaşına ilişkin iyimserlikle Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükseliş kaydetti.
Yurt içinde, BIST 100 endeksi, rallisini dün de devam ettirerek 97.000 puanın üzerini test etti. Endeks, dün yüzde 1,47 değer kazanarak günü 96.817 puandan tamamlarken, yatay seyirle 5,3370'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3550 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, bugün ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 95.000-95.500 bandının destek bölgesi konumuna gelebileceğini söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu
12.30 İngiltere, aralık ayı perakende satışlar
17.15 ABD, aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı
18.00 ABD, Michigan Üniversitesi aralık ayı tüketici güven endeksi
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