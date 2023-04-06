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Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor 

Küresel piyasalar, ABD'de artan resesyon endişeleriyle yön arayışını sürdürüyor

Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor 
AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımlar, yavaş da olsa ülke ekonomisinde etkisini gösteriyor.

Bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretler yoğunlaşırken, bu durum piyasalarda ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendiriyor.

Uzun süre enflasyon ve resesyon endişesi arasında kalan yatırımcıların resesyon tehlikesinin öne çıkmaya başlamasının ardından görece riskli varlıklara olan ilgisinin azaldığı görülüyor.

Tahvil piyasalarında, güvenli liman arayışındaki yatırımcılarla alış ağırlıklı seyir 6. güne taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 3,27 ile 12 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Söz konusu gelişmeler Fed'in para politikalarına ilişkin beklentiler üzerinde de etkili oluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay yüzde 55 ihtimalle faiz artışlarını sonlandıracağı öngörüsü öne çıkıyor.

Öte yandan, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonomideki gidişata ilişkin resmi daha da netleştirmesi bekleniyor.

Güvenli liman arayışı ve Fed'in "şahin" politikalarını yakında sonlandıracağına ilişkin beklentiler değerli metal fiyatlarını desteklemeye devam ederken, dün 2.032 dolarla 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, şu sıralarda 2.012 dolardan alıcı buluyor.

New York borsasında bu gelişmelerle dün S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,24 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları dün yön arayışını sürdürürken, bölgede açıklanan makroekonomik veriler ekonomiye ilişkin karışık sinyaller veriyor. Bölgede enflasyon beklentilerinin yavaşladığı görülerken, ekonomik aktivite de güçlü kalmaya devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 4,8 artarak yüzde 0,3'lük beklentileri oldukça geride bıraktı.

Bölge genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50 üzerindeki seyrini sürdürerek genişlemeye işaret ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay yapılacak toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin Avrupa'da da etkili olduğu görülüyor.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,39 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında ise bugün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölge ülkelerinin merkez bankaları piyasaları şaşırtmaya devam ediyor.

Yeni Zelanda Merkez Bankası, dün 25 baz puanlık piyasa beklentilerine karşın politika faizini 50 baz puan yükseltirken, bugün Hindistan Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz artışı beklentilerine karşın politika faizini yüzde 6,50'de sabit bıraktı.

Çin'de açıklanan verilere göre, hizmet sektörü PMI 57,8'e, bileşik PMI ise 54,5'e çıktı.

Öte yandan, Japon tahvillerindeki satış baskısının bugün yavaşladığı görülürken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 0,47 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,29 altında 4.919,87 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,2452'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,2550 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, mart ayı konut fiyat endeksi

09.00 Almanya, şubat ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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