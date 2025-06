Nintendo’nun merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu Switch 2, 5 Haziran 2025’te satışa sunuldu. Daha büyük ekran ve gelişmiş grafiklerle dikkat çeken cihaz, dünya genelinde büyük bir heyecan uyandırdı. Ancak, ABD’nin ticaret politikalarının yol açtığı tedarik zinciri engelleri nedeniyle konsolun küresel çapta stok kısıtlamalarıyla karşılaşacağı öngörülüyor. Tokyo’nun Ikebukuro bölgesinde, Bic Camera’nın (3048.T) düzenlediği satış lotaryasını kazanan onlarca oyuncu, mağaza açılmadan cihazlarını almak için sıraya girdi. Saitama’dan gelen 30 yaşındaki teslimat çalışanı Yumi Ohi, Reuters’a verdiği demeçte, “Ağlayacak gibi hissediyorum” diyerek duygularını paylaştı. Ohi, daha önce katıldığı lotaryalarda şansını denemiş ancak başarılı olamamıştı.

LANSMAN COŞKUSU VE YOĞUN TALEP

2017’de piyasaya sürülen orijinal Switch, 152 milyon adet satışla oyun dünyasında devrim yaratmıştı. “The Legend of Zelda” serisi ve pandemi döneminde fenomen olan “Animal Crossing: New Horizons” gibi oyunlarla adını duyuran Nintendo, Switch 2 ile bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. “Mario Kart World” gibi yeni oyunlarla çıkış yapan konsol, daha büyük ekran ve iyileştirilmiş grafiklerle oyuncuları cezbediyor. Ampere Analysis analisti Piers Harding-Rolls, “Switch’in geniş kullanıcı tabanı, yeni konsolun lansman döneminde güçlü bir talep yaratacak” şeklinde konuştu. Nintendo’nun bu kez yüksek talebe daha hazırlıklı olduğu belirtilse de, Japonya’daki My Nintendo Store’da 2.2 milyon lotarya başvurusu alındı ve ABD’de Target’taki ön siparişler iki saatten kısa sürede tükendi.