AA

Sabah saatlerinde limana yanaşan Bahama bayraklı "Blue Sapphire" gemisindeki çoğunluğu Rusya vatandaşı 450 yolcu halk oyunları ekibince karşılandı.

Yöresel kıyafetlerle oyun sergileyen ekibi gören turistler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin kaptanlarına plaket ve çiçek takdim etti.

Gazetecilere açıklama yapan Güngör, salgın dolayısıyla Türkiye'ye 16 ay sonra ilk kruvaziyer gemisinin geldiğini söyledi.

Çok heyecanlı olduklarını aktaran Güngör, geminin Türk operatör tarafından işletilmesinin de Türkiye için önemli bir güzellik olduğunu dile getirdi.

Antalya'dan yola çıkan geminin Mısır'dan buraya geldiğini belirten Güngör, "Ülkemize en son 16 ay önce 13 Mart'ta yine Kuşadası Limanı'na bir kurvaziyer gemisi gelmişti. O tarihten bu yana yurt dışından ülkemize yolcuyla beraber ilk sefer yapan gemi özelliğini taşıyor bu gemi." dedi.

Yunanistan'ın deniz hudut kapılarını kapalı tutmasından dolayı geminin bu ülkeye uğramadığına dikkati çeken Güngör, yasağın kaldırılmasının ardından çok daha fazla geminin Türkiye'ye geleceğini belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de salgın tedbirlerinin iyiye gitmesi durumunda bundan sonraki süreçte kruvaziyer turizminin daha da canlanacağını dile getirdi.