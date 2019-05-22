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Kuveytli filo kiralama şirketini Türk firma satın aldı

Filo kiralama sektöründe birçok firma mali sıkıntılar ile gündeme gelirken, sektörden bu kez bir satış haberi geldi. Kuveytli Auto Land Otomotiv, 3 ay süren satış görüşmeleri sonrası SBK Holding tarafından satın alındı. 10 bin aracı olduğu belirtilen şirketin satış bedeli ise şimdilik açıklanmadı

Auto Land Otomotiv

Geçen yılın son çeyreğinde bir dizi olumsuz haber ile gündeme gelen filo kiralama sektöründe, yeni bir satın alma gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, SBK Holding AŞ bir süre önce Auto Land Otomotiv San. ve Tic. AŞ’yi radarına aldı.

Şirketin finansal durumunu ve piyasadaki konumunu mercek altına alan şirket yetkililerinin, satın alma için bir süre önce gizlilik sözleşmesi imzaladığı belirtiliyor. 3 ay kadar süren görüşmeler sonrası ise son imzaların dün Kuveyt’te atıldığı kaydedildi.

Tarafların yaptığı anlaşma ile birlikte, aynı zamanda Kuveyt Türk bankasının da sahibi olan ve Kuveyt devlet fonu KFH Capital’in sahibi olduğu Auto Land Otomotiv, SBK Holding bünyesine geçti.

YENİ YATIRIM YAPILACAK

Konuya yakın iki ayrı kaynak, finansal güçlük çeken firmalar ile ilgilenen SBK Holding’in, Auto Land’da önemli bir büyüme potansiyeli öngördüklerini kaydetti.

Şirkete yapılacak yeni yatırımlar ile birlikte, sektörde önemli bir konuma gelmesinin amaçlandığı bildirildi.

PİYASA DEĞİRİ 700 MİLYON TL

Piyasa değeri 700 milyon TL olan Auto Land Otomotiv’in SBK Holding’e satış bedeli ise şimdilik açıklanmadı. Şirketin, 10 binin üzerinde aracı bulunduğu belirtiliyor. Nisan 2004’te İstanbul Ticaret Odası’na kaydı yapılan şirketin 40.734.815 TL kayıtlı sermayesi bulunuyor. 

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