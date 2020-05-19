Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Önümüzdeki sezon yapılanmasına şimdiden start veren Fenerbahçe'de sadece futbolcular anlamında değil teknik heyet konusunda da hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Başkan Ali Koç'un online düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıkladığı "3 teknik direktör ile görüşüyoruz" açıklamasının yanı sıra teknik heyet için de bir ayrı bir planlama yapan Sarı-Lacivertliler bu doğrultuda önümüzdeki sezon için eski Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Aurelio ile anlaşma sağlamıştı.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde yabancı bir gazeteci Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt ile teknik direktörlük konusunda görüştüğü iddiasını ortaya attı. Bu iddianın ardından Dirk Kuyt ismi gündeme otururken, bu konuda gelişmeler oldukça farklı. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Şu anda Feyenoord 19 yaş altı takımını çalıştıran Hollandalı oyuncunun geleceği dair planları farklı. Feyenoord kulübü önümüzdeki sezon için mevcut teknik direktör Dick Advoocat ile 1 yıllık sözleşme uzatırken, Advocaat'ın ardından ise Dirk Kuyt'ı göreve getirmeyi planlıyor. Dirk Kuyt'ın da geleceğe yönelik planları tam olarak bu doğrultuda.

"YÖNETİCİLİK TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ"

Öte yandan 2018'de Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu'nda düzenlenen seçimden önce de başkan adaylarından eski başkan Aziz Yıldırım da Dirk Kuyt'a yöneticilik teklifinde bulunmuş fakat Dirk Kuyt teklife teşekkür ederek Feyenoord'da gelecek planlarının olduğunu belirtmişti. Bu sebeple yöneticilik teklifini geri çeviren Dirk Kuyt'ın önümüzdeki sezonun ardından ya da gelişmelere göre daha sonra Feyenoord'un başına geçmeyi hedefliyor.