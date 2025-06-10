Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı protestoda 2 ev yakıldı

Birleşik Krallık'ın Kuzey İrlanda bölgesinde yaşanan göçmen karşıtı protestoda 2 ev ateşe verildi.

Anadolu Ajansı'nın Belfast Telegraph'a dayandırdığı habere göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı göçmen karşıtı protestocuların, Ballymena'daki evlerin kapılarını ve pencerelerini kırdığı, içeriye eşyalar attığı ve perdeleri ateşe verdiği görüldü.

Yangın çıkan evlere giren itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan kimse olup olmadığını kontrol etmek için solunum cihazlarıyla çalıştı.

İlk belirlemelere göre 2 evin ateşe verildiği ve alevlerin diğer mülklere de sıçradığı olayda, protestocular yolu barikatlarla kapattı. Sokaktaki küçük çaplı bir yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Protestocuların polisle karşı karşıya geldiği olayda, kalabalık içerisindeki maskeli bir adamın polis araçlarına bir nesne fırlattığı görüldü.

POLİSTEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Kuzey İrlanda Polisi (PSNI) yaptığı açıklamada, Ballymena sokaklarında yaşanan olayların ardından sükunet çağrısı yaptı.

Başkomiser Sue Steen, "Herkesi sakin kalmaya ve sorumlu şekilde hareket etmeye çağırıyoruz. Şiddet ve kargaşa, insanları daha büyük risklere sokacaktır." ifadelerini kullandı.