Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi akşamı heyecan dolu 8. bölümüyle ekrana gelecek. Kuzey, Yıldız’a âşık olmadığını bir kez daha dile getirmiş, bu sefer işi büyütmüş bunu resmen dağa taşa haykırmıştır. Ama tahmin etmediği bir şey vardır. Yıldız, öyle bir şey yapar ki, hayatında belki de ilk defa Kuzey’i bu kadar şaşırtmayı başarır.

Kuzey’in hamlesi, tam anlamıyla ters tepmiştir. Birden kendini hedef tahtasında bulur. Yıldız’ın aklı, artık başına gelmiş, artık Kuzey’le olan ilişkisindeki dengeleri değiştirmiştir. Bunda tabi ki en yakınlarının payı büyüktür. Kadıoğulları, neredeyse ailecek bu uğurda seferber olmuşlardır.

Kuzey, hayatında hiç yaşamadığı bir durumun içindedir. Yıldız, bunun tadını çıkarır. Kuzey, bir yandan yabancısı olduğu bu denklemde kendine yer bulmaya çalışırken bir yandan belalısı kızlarıyla ve ablasıyla uğraşır. Bir tarafta aşk acısı çeken kızları, bir tarafta aşkından ne yapacağını şaşıran ablası, Kuzey’i delirme noktasına getirir.

Kuzey bunların hepsine alışmıştır bir şekilde ama Yıldız’ın yeni haline alışamamıştır. Bu durum bir yandan hoşuna gidiyor, bir yandan da ayarlarıyla oynuyordur. Tabi ki Ordu’nun kalpleri ayarlama enstitüsü devreye girer. Pembe’yle Nahide’nin öncülüğünde kırık kalpler sonunda birleştirilecektir. Ama onların bu uğraşı, kalplerde daha büyük bir kırgınlık mı yaratacak, yoksa onarılmasını sağlayacak mıdır?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 8. bölüm 2. tanıtımı!