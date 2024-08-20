KYK yurt başvuru ekranı e-Devlet: 2024-2025 GSB KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücreti ne kadar, kaç TL?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar yerleştikleri okulları öğrenmişti. Farklı bir şehirde üniversite kazanan öğrenciler ise barınma ihtiyacını karşılamak için 2024-2025 KYK yurt başvurusu ile ilgili açıklama bekliyordu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları için beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte e-Devlet ile GSB KYK yurt başvuru ekranı…
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başladı. Farklı bir şehirde üniversite kazanan öğrenciler, bir yandan 2024-2025 KYK yurt başvuruları ile ilgili gelecek açıklamayı bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücreti ne kadar? İşte KYK yurt başvuruları hakkında tüm detaylar…
2024-2025 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.
Bakan Aşkın Bak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Sevgili gençler;
GSB Yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı!
Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz.''
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı.
Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.
Bu yılki KYK yurt ücretleri açıklandığında haberimize eklenecektir.
KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK başvuruları, 24 Ağustos2024 Cumartesi saat 23.59'da sona erecek.
KYK yurt başvuru sonuçlarının ise Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.