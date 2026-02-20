Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, ABD'nin Brentwood şehrinde bir pizzacıda görüntülendi. 700 milyon dolarlık serveti olan 28 yaşındaki realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi Jenner ile son yılların en popüler oyuncularından Chalamet, akşam yemeğini, lüks restoran yerine pizzacıda yemeyi tercih etti.

Pizzalarını ve içeceklerini masaya kendileri taşıyan ikili için pizzacıda özel bir uygulama yapıldı.

Dükkanın kapıları kilitlendiği için pizzacı tamamen Kylie Jenner ile Timothee Chalamet'e aitti.

Pizza siparişi veren diğer müşterilere pizzaları kapıda teslim edildi.

Ünlü çift, hem pizzalarını yedi hem de zaman zaman öpüşerek aşklarını gösterdi.

Eski sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden 7 ve 3 yaşlarında ki çocuğu olan Jenner ile 30 yaşındaki Chalamet, 2023'ten bu yana birliktelik yaşıyor.