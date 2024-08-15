Lamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı!
Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal'ın babası ölümden döndü. Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'nin İspanya'da bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.
Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Barcelona'ya bağlı Mataró ilçesinde bir otoparkta bıçaklandı.
İspanya basınından La Vanguardia'nın aktardığı bilgilere göre, Nasraoui, bıçaklanmasının ardından Can Ruti de Badalona Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Yamal'ın babasının tedavisinin evde devam edeceği belirtildi.
İspanyol polisi, bıçaklı saldırının, olay yerinde daha önce gerçekleşen ve henüz nedeni bilinmeyen bir kavgayla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak, saldırının detayları hala netleşmedi.
Olayın ardından Nasraoui, hastanede tedavi altına alındı ve ciddi yaralanmalarına rağmen daha sonra taburcu edildi. Relevo'nun haberine göre evinde dinlenen Nasraoui'nin en kısa sürede tamamen iyileşmesi bekleniyor.
YAMAL AİLESİ ŞOK İÇİNDE
Bu saldırı, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ve ailesi için büyük bir şok yarattı. Yamal'ın babasının yaşadığı bu talihsiz olay, futbol dünyasında da büyük yankı uyandırdı.