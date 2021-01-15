Beşiktaş'ta Cyle Larin rüzgarı esmeye devam ediyor. 25 yaşındaki golcü oyuncu kupa maçında Rize’ye attığı golle takımının adını çeyrek finale yazdırmasını bildi. Larin, şu ana kadar 20 resmi maçta bin 259 dakika Siyah-Beyazlı formayı giydi. Larin, bu süreçte 14 gol attı. Başarılı oyuncu sahada bulunduğu her 90 dakikada bir takımına skor katkısında bulundu. Kanadalı golcü ayrıca 2 asist yaptı. Larin’in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor. 25 yaşındaki oyuncunun performansı Kanada basınında da yer buluyor.

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