Lazio: 2 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Lazio 2-1'lik skorla kazansa da ilk maçta rakibine 2-0 mağlup olduğu için turnuvaya veda etti. Juventus ilk finalist oldu.

Lazio'nun gollerini 12 ve 48. dakikalarda Taty Castellano attı. Juventus'un tek golünü ise 83. dakikada Polonyalı forvet Arkadiusz Milik kaydetti.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Adını finale yazdıran Siyah Beyazlılar, Atalanta-Fiorentina eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.