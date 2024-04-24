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        Haberler Spor Futbol İtalya Lazio: 2 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lazio: 2 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, ilk maçta evinde 2-0 mağlup ettiği Lazio'ya rövanş karşılaşmasında 2-1 yenilse de toplam gol sayısındaki 3-2'lik üstünlüğüyle adını finale yazdırdı. Siyah Beyazlılar, Atalanta-Fiorentina eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 00:38 Güncelleme: 24.04.2024 - 00:38
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        İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus!
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        İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Lazio 2-1'lik skorla kazansa da ilk maçta rakibine 2-0 mağlup olduğu için turnuvaya veda etti. Juventus ilk finalist oldu.

        Lazio'nun gollerini 12 ve 48. dakikalarda Taty Castellano attı. Juventus'un tek golünü ise 83. dakikada Polonyalı forvet Arkadiusz Milik kaydetti.

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 81. dakikada oyuna dahil oldu.

        Adını finale yazdıran Siyah Beyazlılar, Atalanta-Fiorentina eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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