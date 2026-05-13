Lazio - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lazio-Inter İtalya Kupası final maçı izle
İtalya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Serie A şampiyonu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile başkent temsilcisi Lazio, kupanın finalinde karşı karşıya gelecek. Sezonu bir kupa daha kazanarak tamamlamak isteyen Inter, oldukça iyi bir sezon geçirmeyen Lazio ise İtalya Kupası'nı kazanarak yılı kupasız kapatmamak istiyor. Peki Lazio - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tüm ayrıntılar haberimizde.
İtalya Kupası finalinde heyecan doruğa çıkıyor. Serie A şampiyonu Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter ile başkent temsilcisi Lazio, kupayı müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek. Sezonu bir kupa daha ekleyerek tamamlamak isteyen Inter, finali kazanmayı hedeflerken; Lazio ise sezonu kupasız kapatmamak adına sahaya çıkacak. Futbolseverler ise “Lazio – Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Final karşılaşmasına dair tüm detaylar merakla takip ediliyor.
LAZİO - INTER İTALYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Lazio ile Inter arasında oynanacak İtalya Kupası finali, TSİ 22.00’de başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak zorlu mücadelede düdüğü Marco Guida çalacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SON İKİ MAÇI INTER KAZANDI
İki ekip bu sezon Serie A’da iki kez karşı karşıya geldi. Inter, sahasında oynadığı maçı 2-0 kazanırken, deplasmanda da rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.