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        Haberler Spor Futbol İtalya Lazio- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İtalya Serie A maçları - Futbol Haberleri

        Lazio- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

        İtalya Serie A'da 30'uncu hafta maçında Juventus, Lazio'ya konuk oluyor. Oynadığı son 5 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet alan Juventus, Lazio engelini aşarak üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Evinde oynadığı son üç maçta da yenilgi yüzü gören Lazio ise kötü gidişata son vererek Avrupa'da yer almayı hedefliyor. Peki, Lazio- Juventus maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:35
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        Juventus, zirve yarışında Milan ve İnter’i takip etmeyi sürdürüyor. A Milli Takım oyuncusu Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, Massimiliano Allegri yönetiminde beklentilerin uzağında kaldı. Avrupa’da liglere verilen ara öncesinde Genoa ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Lazio karşısında kazanmayı hedefliyor. Peki Lazio - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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        LAZİO- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Lazio- Juventus maçı 30 Mart Cumartesi (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

        Stadio Olimpico'da oynanacak olan karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

        3

        LAZİO CEPHESİNDE SON DURUM

        İtalya Serie A'da son 9 haftaya girilirken Avrupa hedefini sürdüren Lazio üç puana ulaşmak istiyor. Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio 29 haftada 13 galibiyet 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken topladığı 43 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

        4

        JUVENTUS'TA SON DURUM

        Juventus bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 59 puanla ligde 3'üncü basamakta bulunuyor . Siyah-beyazlılar oynadığı son 5 karşılaşmada ise 3 beraberlik 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alabildi.

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        VHALOVİC KART CEZALISI

        Juventus’ta sezonun en çok katkı yapan ismi Dusan Vlahovic kart cezası nedeniyle Lazio maçında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncu Serie A'da 15 gollük katkı ile takımının en skoreri durumunda bulunuyor.

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