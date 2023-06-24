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Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor!

Galatasaray'da sergilediği performansla elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Lucas Torreira transferin gözdesi haline geldi. Uruguaylı futbolcuyu geçen sezondan bu yana takip eden İtalyan ekibi Lazio'nun transfer için sarı-kırmızılıların kapısını çalabileceği iddia edildi.

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  • Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor! - Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük rol oynadı. 
  • Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor! - Galatasaray transfer haberleri

    27 yaşındaki orta saha, sezonun sona ermesiyle birlikte transferin gözde ismi haline geldi.
  • Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor! - Galatasaray transfer haberleri

    Sezon içinde Uruguaylı futbolcuyla ilgilenen İtalyan ekibi Lazio, Torreira için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. 
  • Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor! - Galatasaray transfer haberleri

    Serie A’yı ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hak kazanan Lazio, orta sahasına tecrübeli oyuncular eklemek için çalışmalara başladı.
  • Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor! - Galatasaray transfer haberleri

    Şampiyonlar Ligi’nin getireceği yoğun fikstür nedeniyle rotasyonunu genişletmek isteyen İtalyan takımı transfer listesine Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile teknik direktör Maurizio Sarri’nin eski öğrencisi Jorginho’yu ekledi.
  • Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor! - Galatasaray transfer haberleri

    Orta sahasını güçlendirmek isteyen Lazio, bu bölge için Jorginho'yu kadrosuna katmak isterken, B planı olarak ise Lucas Torreira'yı belirledi.
  • Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor! - Galatasaray transfer haberleri

    Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Lazio’nun Jorginho’yu transfer edebilmesi için Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun 6,5 milyon euroluk maaşında en az yüzde 50 indirime gitmesi gerekiyor.
  • Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor! - Galatasaray transfer haberleri

    Jorginho transferinin gerçekleşmemesi halinde rotayı Torreira’ya çevirecek olan Lazio, Uruguaylı yıldızı daha ucuz bir alternatif olarak belirlemiş durumda.
  • Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor! - Galatasaray transfer haberleri

    İtalya’da daha önce Pescara, Sampdoria ve Fiorentina formaları giyen Torreira geçtiğimiz yaz Arsenal’den Galatasaray’a transfer olmuştu. 

     
  • Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor! - Galatasaray transfer haberleri

    Bu transfer için İngiliz ekibine 6 milyon euro ödeyen sarı-kırmızılı takımın Torreira için kapıyı en az 10 milyon eurodan açması bekleniyor.
  • Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor! - Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde toplam 31 maça çıkarken skor katkısı yapamamıştı.

     

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