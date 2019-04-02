Türkiye’de 8 Şubat'ta gösterime giren LEGO Movie 2, müdavimlerinden olumlu eleştiriler almıştı. Herkese hitap etmese de kendine has bir kitle oluşturmayı başaran LEGO filmleri, oyun dünyasında da benzeri bir konuma sahip.

Geçmişte birbirine fazlasıyla benzeyen oynanış dinamikleriyle pek çok LEGO oyunu karşımıza çıkmıştı. Yakın zaman önce LEGO'nun oyun serisine, filmiyle aynı ismi taşıyan LEGO Movie 2 eklendi. PC, PS4, XBox One, Switch ve macOS platformlarında kullanıcılarla buluşan yapım, seleflerinden ne kadar farklı?

Lucy ve Emmet'ın macerasını konu alan LEGO Movie 2, genel olarak filmin hikayesine sadık kalıyor. Dünyayı ele geçirmeye çalışan General Mayhem'i alt etmeye çalıştığımız yapım, eski LEGO oyunlarına çok benzer bir oynanış mantığına sahip. Yani daha evvel bir LEGO video oyunu oynadıysanız, LEGO Movie 2'ye anında uyum sağlayacaksınız demektir.

HER YAŞA UYGUN

Küçük bulmacaları çözdüğümüz, yenmesi hiç de zor olmayan düşmanları elimine ederek ilerlediğimiz yapımda, karakter geliştirme gibi özellikler de mevcut. Günümüzde artık karakter geliştirmenin işin içine dahil olmadığı oyun neredeyse kalmadı.

LEGO Movie 2 de bu izi takip ediyor olsa da karakter geliştirmeyi sadece dışı görünüş ile sınırlı tutmuş. Aslında bu detay bile oyunun küçük yaştaki kullanıcılar tarafından kolayca oynanması için tasarlandığını açık ediyor.

Görsel olarak LEGO Movie 2, serinin en iyisi olsa da oyun dünyasının bugününü yansıtmaktan çok uzakta kalıyor. Tabii bu görsel sunumun, yapımcıların bilinçli tercihi olduğunu söylemek yersiz olmaz.

Hem ihtiyaç duyulan LEGO oyuncağı gerçekçiliği sağlanırken hem de rengarenk eğlenceli bir atmosfer ekrana taşınıyor. Müzikler ve seslendirmeler de gayet başarılı. Filmdeki içeriklere ek olarak muhtemelen oyun için pek çok ekstra diyalog seslendirilmiş.

KAHRAMANLAR YARDIMINIZA KOŞUYOR

İlk oyunda olduğu gibi LEGO Movie 2'de de bazı görevlerde size destek olan süper kahramanlar mevcut. Yeni yapımda Batman, Flash, Green Lantern ve Superman gibi DC Comics karakterleri, Lucy ve Emmet'a yardım ediyor.

Genel olarak bakıldığında, eğer daha önce LEGO oyunu oynamadıysanız eğlenceli saatler geçirmeniz muhtemel. Eğer serinin müdavimiyseniz ve her çıkan yapımı severek oynuyorsanız, LEGO Movie 2'den de keyif almanız muhtemel.

Daha önce LEGO oyunu oynayıp da sıkıldıysanız ve yeni ve daha gelişmiş bir LEGO oyunu deneyimi peşindeyseniz, maalesef LEGO Movie, aradığınız kan değil. Belki geliştiriciler, önümüzdeki yapımlarda oyuna daha belirgin farklılıklar getirir...