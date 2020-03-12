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Leicester City'de Ricardo Pereira sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de savunma oyuncusu Ricardo Pereira, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Pereira, bu sezon takımıyla 33 maça çıktı ve 4 gol attı.

Ricardo Pereira

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'ye Ricardo Pereira'dan kötü haber geldi. Tecrübeli sağ bekin sakatlığı nedeniyle sezonu kapadığı duyuruldu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 9 Mart'ta Aston Villa ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Portekizli milli oyuncunun 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Pereira, bu sezon takımıyla 33 maça çıktı ve 4 gol attı.

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