Fransa temsilcisinden yapılan açıklamada, geleceğin en iyi stoper adayları arasında gösterilen 19 yaşındaki Fransız oyuncunun bonservisi için Leicester City'den gelen teklifin kabul edildiği belirtildi.

Leicester City'nin teklif ettiği bedel açıklanmamasına rağmen Saint-Etienne tarihinin en kazançlı transferinin gerçekleştiği vurgulandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, Fofana'nın bonservisi için 35 milyon avro ödeyecek.

Fofana, Saint-Etienne formasıyla 30 karşılaşmada 2 gole imza atmıştı.