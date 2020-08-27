Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık forma giyen Lemina’nın bu sezon hangi takım formasını giyeceği merak konusu olmuştu. Gabonlu yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine merak uyandırdı. Hem Galatasaray’ın hem Beşiktaş’ın gündeminde yer alan tecrübeli futbolcu, kum saati ve el sallama emojisini birlikte kullanarak “Hi (merhaba)” mesajını paylaştı. Daha sonra yeniden İngiltere Premier Lig’e yükselen Fulham’ın, Southampton’la Lemina için anlaştığı ortaya çıktı.