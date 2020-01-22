Lens'e talip çıktı

Beşiktaş'ta performansı tartışma konusu olan Jeremain Lens'e ülkesinden talip çıktı.

Feyenoord'u çalıştıran Dick Advocaat, takımının Hollanda Kupası'nda oynadığı maçın ardından 32 yaşındaki oyuncu ile ilgili transfer itirafında bulundu.

Advocaat, "Lens ile telefonda görüştüm ve onu takımda görmek istediğimi söyledim; ancak o Beşiktaş'ta kalmak istedi" dedi.

Deneyimli teknik adam, yine de transfere açık kapı bıraktı ve bu konuda ısrarcı olacaklarını imâ etti.

Dick Advocaat, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Jeremain Lens'in Türkiye gelmesine öncülük etmişti.

Hollandalı kanat oyuncusu 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve sonrasında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

2 buçuk sezondur siyah-beyazlı formayı terleten Lens'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona erecek.