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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Levent'te üçüncü lokasyonu açtı - Girişimcilik Haberleri

        Levent'te üçüncü lokasyonu açtı

        Ortak çalışma alanı sağlayıcısı Kolektif House, Levent'teki üçüncü lokasyonunu kurumsal firmalara özel esnek çalışma alanı olarak hizmete açtığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:28
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        Levent'te üçüncü lokasyonu açtı
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        Lokasyon sayısını 30’un üzerine taşıyan ortak çalışma alanı sağlayıcısı Kolektif House, üçüncü lokasyonu açtı.

        Toplam 5 bin metrekareyi aşkın kiralanabilir alana sahip yeni lokasyon, 14 bağımsız bölümden oluşuyor. Ofis alanları Kolektif Enterprise çözümü kapsamında hazır ve dekorasyonlu bir şekilde sunulurken, mimari ekip tarafından özel talep doğrultusunda markanın kimliğine uygun bir şekilde de dizayn edilebiliyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, "Büyük şirketler artık daha dinamik çalışma ortamları yaratmanın, değişen iş gücüne uyum sağlamanın ve her yerden çalışma özgürlüğü gibi daha fazla avantaj sunmanın yollarını arıyor. Kiradan aidata, günlük temizlikten bakım onarıma; su, çay ve kahve ikramından resepsiyona, kargo karşılamadan peyzaj bakımına pek çok giderin yıl boyunca tek bir fatura altında ödenebildiği bu yapılar, işbirliği ve network oluşturma kültürünü teşvik ederken, üretkenliğe ve yaratıcılığa da ilham veriyor" dedi.

        Kurumsal şirketlerin esnek ofis çözümlerine yöneliminin giderek arttığını ifade eden Ahmet Onur, "Piyasada yeni ofis projelerinin olmaması nedeniyle arz sabit kalırken, talep giderek artıyor. İstanbul'da 2 yeni lokasyonumuzu da hayata geçirecek ve Türkiye genelinde büyümemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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